De 15 a 16 accidentes viales ocurren a diario en la capital según la DNVT

Esto no solo provoca que el día parezca interminable, porque a veces hay que esperar horas, y no solo una, sino hasta tres, cuatro o seis horas para que avance el tráfico.

Un ejemplo reciente fue el accidente en la salida hacia el sur, donde al menos cuatro vehículos se vieron involucrados en una colisión múltiple que mantuvo el tráfico paralizado desde las 10:18 AM hasta las 2:58 PM del lunes 13 de mayo.

Hernández explicó que “si el accidente es leve, podemos llegar en unos cinco a diez minutos, pero si se trata de una escena más compleja, necesitamos movilizar más recursos”.

El subcomisario de la Policía Nacional también especificó que “cuando son accidentes en donde hay lesionados, por ejemplo, no puede ir un equipo motorizado porque puede haber un herido o por si toca traer a una persona detenida. En vez de una motocicleta, tiene que ir un vehículo de cuatro ruedas y nos toca hacer la fila como cualquier otro carro”.

Al ser consultado sobre si una persona puede mover su vehículo, siempre y cuando tome fotografías, videos y marque la escena del choque, Hernández contestó: “Sí, siempre y cuando no haya una persona fallecida o lesionada. Podemos hacerlo con videos y fotografías, y no habrá ningún problema, siempre y cuando, como les digo, no haya esos daños”.