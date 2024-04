Cada 56 horas muere una persona en un accidente de tránsito en la capital

De manera preliminar se conoció que el fallecido conducía un vehículo tipo pick up en compañía de dos personas más y aproximadamente a las 3:00 de la mañana, perdió el control de su automóvil y chocó en un poste de tendido eléctrico.

En el caso de los lesionados la DNVT contabilizó 1,191 y con esa cantidad se puede estimar que en promedio en la capital todos los días hay un lesionado por un accidente de tránsito.

Durante el período de tiempo descrito, las principales causas de accidentes viales según las autoridades son no mantener la distancia de seguridad, no estar atento a las condiciones de tránsito y no respetar prioridad alto por diseño vial.