Migración deja escasez de mano de obra y rompe relaciones familiares

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muchas familias hondureñas les tocan vivir con tristeza el alejamiento de un hermano, un primo o de sus padres, quienes no tienen otra alternativa que migrar al extranjero en busca de mejores oportunidades , principalmente hacia los Estados Unidos y España.

En consecuencia, esta relación construida por años pueden romperse al enfrentarse a la distancia.“Los lazos familiares ya no son iguales porque el afecto de la persona física es importante”, expuso Chávez.

A pesar de estos datos, las autoridades municipales de la ciudad selfie consideraron que todavía no hay un impacto negativo de mano de obra.

En relación con el duelo migratorio familiar, el experto en psicología clínica y terapia familiar Rafael Mejía explicó que “todos esos nexos familiares que se van forjando con los años, cuando se provoca una desvinculación porque algunas personas fallecen o viajan pueden causar vulnerabilidad cuando los vínculos son demasiados estrechos”.

El experto indicó que, en el caso de los niños de padres que viajan, “si se despiden, el niño puede entender la situación que motivó la partida”.

Sin embargo, hay muchos adultos que no se despiden de sus pequeños quedando los niños con doble duelo “porque el primer duelo es que se fue y no se despidió de mí, segundo se sienten parte del problema al no ser incluidos por situaciones económicas”.

Otro problema es que la ausencia de los padres y madres puede influir en tener una baja autoestima en convivencia social en la escuela u otras celebraciones