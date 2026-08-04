Identifican a joven encontrado asesinado a balazos en un sector de Santa Lucía

Tegucigalpa, Honduras.- Como Carlos Alberto Velásquez Cárcamo, fue identificado el joven asesinado a balazos y encontrado en la orilla de la carretera a Valle de Ángeles, a inmediaciones del desvío a Santa Lucía, Francisco Morazán. El cuerpo fue encontrado la tarde del lunes en medio de árboles a inmediaciones de la entrada al pintoresco municipio. Los familiares comentaron que Carlos Alberto salió de su vivienda la noche del domingo y manifestó que haría una "carrera larga".

Pasadas las 9:00 de la noche de ese mismo día, no volvió a contestar las llamadas que se le hicieron a su teléfono celular. Los parientes denunciaron que Carlos Alberto Velásquez Cárcamo había desaparecido y no sabían dónde se encontraba, por lo que iniciaron la búsqueda. Una de las parientes comentó que a eso de las 10:00 de la noche del domingo, los vecinos escucharon varios disparos.