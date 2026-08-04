Identifican a joven encontrado asesinado a balazos en un sector de Santa Lucía

Tegucigalpa, Honduras.- Como Carlos Alberto Velásquez Cárcamo, fue identificado el joven asesinado a balazos y encontrado en la orilla de la carretera a Valle de Ángeles, a inmediaciones del desvío a Santa Lucía, Francisco Morazán.
El cuerpo fue encontrado la tarde del lunes en medio de árboles a inmediaciones de la entrada al pintoresco municipio.
Los familiares comentaron que Carlos Alberto salió de su vivienda la noche del domingo y manifestó que haría una "carrera larga".
Pasadas las 9:00 de la noche de ese mismo día, no volvió a contestar las llamadas que se le hicieron a su teléfono celular.
Los parientes denunciaron que Carlos Alberto Velásquez Cárcamo había desaparecido y no sabían dónde se encontraba, por lo que iniciaron la búsqueda.
Una de las parientes comentó que a eso de las 10:00 de la noche del domingo, los vecinos escucharon varios disparos.
Sin embargo, fue hasta la tarde del lunes que las autoridades policiales recibieron la alerta sobre el hallazgo del cuerpo de un joven que estaba a pocos metros de la carretera.
Personal de Medicina Forense, Ministerio Público y Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reconocieron y levantaron el cuerpo y lo trasladaron a la morgue capitalina en calidad de desconocido debido a que no le encontraron documentos personales.
En horas de la mañana de este martes, los familiares llegaron a la morgue a reconocer y reclamar el cadáver para ser velado y sepultado.