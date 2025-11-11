  1. Inicio
  2. · Sucesos

Empleado de maderera era el hombre asesinado en la colonia Altos de Las Cascadas

El fallecido era un empleado de una venta de madera y había desaparecido el pasado 30 de octubre sin que no se volviera a saber nada de su paradero

  • 11 de noviembre de 2025 a las 13:02
Empleado de maderera era el hombre asesinado en la colonia Altos de Las Cascadas

Miembros del Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional ayudaron a rescatar el cuerpo de Kevin Alexis Oyuela Castillo, quien fue encontrado la mañana del lunes en avanzado estado de descomposición.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Empleado de un negocio de venta de madera era el hombre que fue encontrado asesinado y en avanzado estado de descomposición en un sector solitario de la colonia Altos de Las Cascadas de Comayagüela.

El fallecido fue identificado por los familiares la mañana de este martes como Kevin Alexis Oyuela Castillo de 27 años de edad, residente en la colonia José Trinidad Cabañas de Comayagüela, aledaña al sector donde fue encontrado el cadáver.

Los parientes que reconocieron e identificaron a la víctima, dijeron que había desaparecido el 30 de octubre y desde esa fecha no volvieron a saber nada de él.

Hallan cadáver de una mujer en estado de descomposición en Altos de la Cascada de la capital

Fue hasta que llegaron a la morgue de Medicina Forense donde se confirmó que el cuerpo pertenecía al hombre que había sido reportado como desaparecido.

Las autoridades reconocieron y levantaron el cadáver la mañana del lunes y lo ingresado a la morgue en calidad de desconocido para practicarle la autopsia correspondiente y entregarlo a los familiares para ser velado y sepultado.

Semienterrada y con una lámina sobre su cuerpo encuentran a Claudia Aceituno en la Aldea Suyapa

Los parientes dijeron que desconocen las causas y responsables de haberle quitado la vida.

Demandan de las autoridades policiales que realicen las investigaciones del caso para identificar y capturar a quienes le quitaron la vida de manera violenta.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias