Empleado de maderera era el hombre asesinado en la colonia Altos de Las Cascadas

Tegucigalpa, Honduras.- Empleado de un negocio de venta de madera era el hombre que fue encontrado asesinado y en avanzado estado de descomposición en un sector solitario de la colonia Altos de Las Cascadas de Comayagüela.

El fallecido fue identificado por los familiares la mañana de este martes como Kevin Alexis Oyuela Castillo de 27 años de edad, residente en la colonia José Trinidad Cabañas de Comayagüela, aledaña al sector donde fue encontrado el cadáver.

Los parientes que reconocieron e identificaron a la víctima, dijeron que había desaparecido el 30 de octubre y desde esa fecha no volvieron a saber nada de él.