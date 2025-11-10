Hallan cadáver de una mujer en estado de descomposición en Altos de la Cascada de la capital

Tegucigalpa, Honduras.-El cadáver de una mujer en estado de descomposición fue encontrado la mañana de este lunes 10 de noviembre en una zona solitaria de la colonia Altos de las Cascadas, en la capital hondureña.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer, quien fue encontrada por los productores de la zona.
El cadáver fue lanzado a un barranco, en medio de unos matorrales, cercanos a una plantación de frijoles en la zona.
"La hallamos por el mal olor", dijo el hombre que encontró el cuerpo de la mujer cuando estaba revisando la cosecha de frijoles.
No se tienen mayores detalles sobre el crimen de esta mujer, ya que ninguna de las personas que estaba en el lugar la conoció.
Al lugar llegaron agentes policiales, pero por lo recóndito del lugar, tuvieron que llamar a los bomberos para que realicen el rescate del cadáver.