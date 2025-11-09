Identifican y reclaman cuerpo de hombre asesinado en el parque central de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.-Los familiares reconocieron y reclamaron el cuerpo de un hombre que fue asesinado con arma blanca en horas de la madrugada del jueves en el Parque Central de la capital. El fallecido fue identificado como Mario Domingo Galindo Rodríguez de 48 años de edad, originario y residente en el sector de Corralitos a inmediaciones de La Tigra. Los parientes que llegaron a reclamar el cadáver a la morgue de Medicina Forense comentaron que Galindo Rodríguez había salido de su casa en horas de la tarde del miércoles y desde ese momento no volvieron a saber nada de él.

En horas de la mañana del jueves anterior, el hombre fue encontrado sin vida a causa de varias heridas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo. El cadáver estaba tirado boca abajo cerca de las bancas de donde lustran zapatos en el Parque Central de la capital y fue trasladado a la morgue en calidad de desconocido debido a que no le encontraron documentos personales. Fue hasta la mañana de este domingo que lo identificaron en la morgue donde se le practicó la autopsia y se lo entregaron para ser velado y sepultado.