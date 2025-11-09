  1. Inicio
Identifican y reclaman cuerpo de hombre asesinado en el parque central de Tegucigalpa

Los familiares llegaron a la morgue de Medicina Forense a reconocer y reclamar el cuerpo del hombre asesinado con arma blanca en el parque central

  • 09 de noviembre de 2025 a las 12:26
Los familiares llegaron la mañana de este domingo a identificar y reclamar el cuerpo de Mario Domingo Galindo Rodríguez de 48 años quien fue asesinado con arma blanca en el parque central de la capital.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Los familiares reconocieron y reclamaron el cuerpo de un hombre que fue asesinado con arma blanca en horas de la madrugada del jueves en el Parque Central de la capital.

El fallecido fue identificado como Mario Domingo Galindo Rodríguez de 48 años de edad, originario y residente en el sector de Corralitos a inmediaciones de La Tigra.

Los parientes que llegaron a reclamar el cadáver a la morgue de Medicina Forense comentaron que Galindo Rodríguez había salido de su casa en horas de la tarde del miércoles y desde ese momento no volvieron a saber nada de él.

Hombre muere apuñalado en el Parque Central de Tegucigalpa

En horas de la mañana del jueves anterior, el hombre fue encontrado sin vida a causa de varias heridas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo.

El cadáver estaba tirado boca abajo cerca de las bancas de donde lustran zapatos en el Parque Central de la capital y fue trasladado a la morgue en calidad de desconocido debido a que no le encontraron documentos personales.

Fue hasta la mañana de este domingo que lo identificaron en la morgue donde se le practicó la autopsia y se lo entregaron para ser velado y sepultado.

De varios disparos matan a hombre en parque de La Ceiba

Una de las familiares comentó que Mario Domingo antes le gustaba ingerir bebidas alcohólicas pero hace algunos años se había retirado del vicio.

“No sabemos porqué le quitaron la vida ni quién es el responsable”, dijo una prima muy consternada al momento de reconocer reclamar el cadáver.

Demandan de las autoridades policiales que realicen las investigaciones para capturar al responsable de cometer el crimen para que sean puestos a la orden de los juzgados competentes.

Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

