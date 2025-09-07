Tres motociclistas asesinados: dos en Juticalpa y uno en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Tres motociclistas perdieron la vida de manera violenta este fin de semana en diferentes hechos. Dos de las víctimas fallecieron en Juticalpa, Olancho, mientras que un tercer sujeto fue blanco de un crimen en el anillo periférico a inmediaciones del bulevar Suyapa de la capital. El primer hecho se registró en la ciudad de Juticalpa, donde dos primos fueron atacados a balazos por desconocidos cuando se transportaban en una motocicleta. Los fallecidos fueron identificados por las autoridades como Brayan Joel Matute Acosta de 23 años de edad y José Noé Matute Rosales de 21 años de edad, quienes eran primos.

El mortal ataque se registró cuando las víctimas circulaban a inmediaciones de la Escuela Santos Tomas de Juticalpa, donde fueron interceptados y atacados a balazos con armas automáticas. Personal del Ministerio Público y Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reconocieron y levantaron los cadáveres para luego trasladarlos a la morgue de Medicina Forense de Tegucigalpa, donde se les practicó la autopsia y luego fueron entregados a los familiares. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En tanto, equipos de investigación levantaron evidencias de la escena donde ocurrió el doble crimen para determinar las causas y responsables del sangriento hecho.