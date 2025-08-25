Cinco muertos en accidentes de motos durante el fin de semana en Honduras

En la carretera CA-5, dos jóvenes que se transportaban en vehículos de dos ruedas fallecieron tras sufrir percances de tránsito.

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos cinco personas perdieron la vida en accidentes de motocicleta registrados en diferentes sectores del país.

La tarde del sábado, Elvin Smith Rodríguez Méndez, de 21 años, se accidentó cuando circulaba a inmediaciones del municipio de Taulabé, Comayagua. Gravemente herido, fue trasladado al Hospital Santa Teresa y posteriormente remitido al Hospital Escuela, en Tegucigalpa, donde expiró.

En otro fatal accidente ocurrido en El Rosario, a inmediaciones del kilómetro 111 de la CA-5, perdió la vida Carlos Iván Domínguez Pineda, de 24 años, originario de La Esperanza, Intibucá.

El tercer fallecido se registró en el barrio Jesús de Juticalpa, Olancho. La víctima fue identificada como José Miguel Pacheco, de 36 años de edad, quien viajaba junto a otra persona que resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital San Francisco.

Informes preliminares establecen que ambos se conducían a exceso de velocidad, colisionaron con un bus interurbano y posteriormente impactaron contra la pared de una vivienda

Mientras tanto, en el municipio de Puerto Cortés, Cortés, murió en las misma circunstancias José Adán Sánchez. Según la información el motociclista impactó en la parte trasera de una rastra a la altura de la aldea El Chile. El conductor del vehículo pesado se dio a la fuga.

En la capital se registró la muerte de Perla Sarahí Valle González de 22 años de edad. La joven murió trágicamente al impactar su motocicleta contra una volqueta mal estacionada y sin señalización en la carretera hacia el Sur de Honduras. La víctima, conocida por su alegría y trabajo en una gasolinera, se dirigía a sus labores.