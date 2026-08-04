Honduras acumula 224 casos de tos ferina; 96% más que el año pasado, según reporte oficial

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de tos ferina registran un fuerte incremento en lo que va de este año, al alcanzar 224 contagios confirmados, que representa un aumento cercano al 96% en comparación con los casos reportados durante todo el 2025. La jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) Odalys García, advirtió que el aumento de casos confirma la necesidad de reforzar las medidas de prevención, especialmente la vacunación en los grupos más vulnerables. "La vacunación sigue siendo la medida más eficaz para prevenir los casos y las muertes ocasionadas por enfermedades inmunoprevenibles como la tos ferina", señaló la especialista.

El personal de vigilancia no reporta nuevos fallecimientos por la enfermedad que también se conoce como tos convulsiva: hasta la fecha se reportan 17 menores fallecidos. El incremento de casos en el país evidencia un retroceso en la contención de esta enfermedad respiratoria, debido a las bajas coberturas de vacunación que hay, especialmente en la población infantil, quienes tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves. García exhortó a los padres y madres de familia a cumplir con el esquema nacional de vacunación de sus hijos, asegurando la aplicación de las dosis correspondientes a los 2, 4 y 6 meses de edad. También reiteró la importancia de que las embarazadas reciban la vacuna Tdap durante el último trimestre de gestación, ya que esta permite proteger a los recién nacidos en sus primeros meses de vida, cuando son más vulnerables. Como parte de las acciones para prevenir el incremento de casos, las autoridades informaron que a nivel nacional se mantiene la vacunación permanente en más de 1,800 establecimientos de salud.