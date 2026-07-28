Honduras urge elevar vacunación ante el incremento de enfermedades prevenibles

Tegucigalpa, Honduras.- La baja cobertura de vacunación en Honduras ha causado el incremento de enfermedades prevenibles como la tos ferina y casos de sarampión a nivel nacional. Ante eso, la Secretaría de Salud (Sesal) reiteró el llamado urgente a fortalecer la inmunización, especialmente en embarazadas y menores de edad. En lo que va del año se registran 17 muertes por tos ferina, enfermedad que puede prevenirse con la aplicación oportuna del biológico. De acuerdo con la jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Odalys García, nueve de los fallecimientos corresponden a niños menores de dos meses cuyas madres no recibieron la vacuna Tdap que protege contra esa y otras enfermedades durante el último trimestre del embarazo.

Eso impidió que los recién nacidos contaran con protección en sus primeras semanas de vida y haciéndolos más vulnerables a la enfermedad. El resto de los menores que lamentablemente fallecieron tampoco contaban con el biológico, lo que causó que sus síntomas se complicaran. García detalló que la cobertura de vacunación en embarazadas apenas alcanza el 70%, muy por debajo del 95% recomendado para garantizar inmunidad colectiva, situación que también se replica en la población infantil menor de cinco años. Recordaron que la vacuna contra la tos ferina se aplica a las embarazadas en el último trimestre de gestación, posteriormente los se aplica a los menores a partir de los dos meses de vida. Este martes, las autoridades sanitarias informaron que los casos de tos ferina pasaron de 215 a 219, lo que indica que cada semana surgen nuevos contagios.

"Alcanzar coberturas superiores al 95% es clave para evitar brotes, complicaciones y muertes", enfatizó García. Las vacunas contra la tosferina tienen 70 años de existir, dijo el doctor Carlos Umaña, quien lamentó que existan personas antivacunas en Honduras. El galeno refirió que estas vacunas son seguras y urgió a la inmunización masiva, en especial en las embarazadas. Actualmente, son siete regiones sanitarias que reportan fallecimientos por tos ferina, lo que refleja el impacto de la baja vacunación, agregó la experta. A esta problemática se suma la llegada de enfermedades como el sarampión, que desde hace dos décadas no se registraban casos en el país.