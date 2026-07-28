Salud registra 246 casos de miasis por gusano barrenador y casi alcanzan cifras del 2025

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) mantiene activas las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y atención oportuna ante la miasis por gusano barrenador en humanos.
En lo que va del año, en el país se han confirmado 246 casos de este parásito, por lo que las autoridades sanitarias hacen el llamado a la población a proteger adecuadamente las heridas y acudir a los establecimientos de salud ante cualquier señal de alarma.
El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía, informó que el comportamiento de los casos durante este año refleja la necesidad de reforzar las acciones preventivas, particularmente en los grupos más vulnerables.
De acuerdo con los registros oficiales, se han reportado tres fallecimientos asociados a esta enfermedad, todos en adultos mayores de 70 años procedentes de los departamentos de Olancho y Francisco Morazán.
Honduras aún se encuentra a un 18% de alcanzar los 300 casos reportados en todo 2025, lo que evidencia que la enfermedad mantiene una tendencia activa y con potencial de incremento en los próximos meses.
"Estamos prácticamente por rebasar cifras en comparación con el año 2025, que tuvimos un total de 300 casos", dijo Mejía.
Este comportamiento refuerza la preocupación de las autoridades sanitarias, que insisten en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, especialmente en los grupos más vulnerables, para evitar que la cifra supere los registros del año anterior.
Las autoridades explicaron que la miasis por gusano barrenador ocurre cuando las moscas depositan larvas en heridas abiertas, lo que puede provocar infecciones graves si no se atienden de forma oportuna.
En ese sentido, advirtieron que las personas con mayor riesgo son los adultos mayores, pacientes con diabetes, personas con úlceras y quienes han sido sometidos recientemente a procedimientos quirúrgicos.
Como parte de las medidas preventivas, la Sesal recomienda mantener las heridas limpias, desinfectadas y cubiertas, sobre todo en entornos con alta presencia de moscas, como establos, granjas, basureros o zonas rurales.
Mejía enfatizó que la detección temprana es clave para evitar complicaciones, por lo que instó a la población a buscar atención médica inmediata si presentan síntomas como dolor, secreción, mal olor o signos visibles de infestación en una herida.