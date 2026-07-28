Salud registra 246 casos de miasis por gusano barrenador y casi alcanzan cifras del 2025

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) mantiene activas las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y atención oportuna ante la miasis por gusano barrenador en humanos. En lo que va del año, en el país se han confirmado 246 casos de este parásito, por lo que las autoridades sanitarias hacen el llamado a la población a proteger adecuadamente las heridas y acudir a los establecimientos de salud ante cualquier señal de alarma. El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía, informó que el comportamiento de los casos durante este año refleja la necesidad de reforzar las acciones preventivas, particularmente en los grupos más vulnerables.

De acuerdo con los registros oficiales, se han reportado tres fallecimientos asociados a esta enfermedad, todos en adultos mayores de 70 años procedentes de los departamentos de Olancho y Francisco Morazán. Honduras aún se encuentra a un 18% de alcanzar los 300 casos reportados en todo 2025, lo que evidencia que la enfermedad mantiene una tendencia activa y con potencial de incremento en los próximos meses. "Estamos prácticamente por rebasar cifras en comparación con el año 2025, que tuvimos un total de 300 casos", dijo Mejía. Este comportamiento refuerza la preocupación de las autoridades sanitarias, que insisten en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, especialmente en los grupos más vulnerables, para evitar que la cifra supere los registros del año anterior. Las autoridades explicaron que la miasis por gusano barrenador ocurre cuando las moscas depositan larvas en heridas abiertas, lo que puede provocar infecciones graves si no se atienden de forma oportuna.