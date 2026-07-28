CPH llama "cobarde" a Roosevelt Hernández por culpar a otros de ataques a la prensa

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) calificó como "cobarde" la declaración brindada por el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, quien responsabilizó a la oficina de Relaciones Públicas de la institución castrense por los ataques contra la prensa registrados durante su gestión. A través de un posteo en X, el CPH recriminó que Hernández "se lavó las manos y acusó a Relaciones Públicas de las FF AA y a un coronel de generar ataques contra la prensa".

🟡🟡COBARDE🟡🟡

Roosevelt Hernández en su declaración ante MP se lavó las manos y acusó a Relaciones Públicas de las FFAA y a un coronel de generar ataques contra la prensa https://t.co/ct3Cd9rkJY — CPH Honduras (@ColegioPeriodi1) July 28, 2026

De acuerdo al medio "Pasos de Animal Grande", durante la investigación de las actuaciones de Hernández al frente del Estado Mayor Conjunto, en el que se registraron varios ataques directos contra medios de comunicación, el exjefe militar "se lavó las manos" responsabilizando a otros.

Las declaraciones del exjefe militar en el Ministerio Público apuntaron a la Dirección de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas y al coronel Erwin Robert Lara Franco, a quien señaló como el responsable de la línea editorial del periódico digital de la institución militar, asegurando que algunas veces le comunicaba lo que iba a poner, pero otras veces no. El expediente investigativo de la Fiscalía recogería declaraciones de varios militares que coinciden que fue el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hérnandez, quien ordenó atacar a periodistas y medios de comunicación. Asimismo, la historia reciente recuerda que el 26 de mayo de 2025 en un artículo en el medio oficial de las Fuerzas Armadas (FFAA) Digital se tildó de “sicarios de la verdad” a los periodistas Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH); Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces (RCN) y Rodrigo Wong Arévalo, propietario de Canal 10.