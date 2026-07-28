CPH llama "cobarde" a Roosevelt Hernández por culpar a otros de ataques a la prensa

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) calificó como "cobarde" la declaración brindada por el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, quien responsabilizó a la oficina de Relaciones Públicas de la institución castrense por los ataques contra la prensa registrados durante su gestión.
A través de un posteo en X, el CPH recriminó que Hernández "se lavó las manos y acusó a Relaciones Públicas de las FF AA y a un coronel de generar ataques contra la prensa".
🟡🟡COBARDE🟡🟡— CPH Honduras (@ColegioPeriodi1) July 28, 2026
Roosevelt Hernández en su declaración ante MP se lavó las manos y acusó a Relaciones Públicas de las FFAA y a un coronel de generar ataques contra la prensa https://t.co/ct3Cd9rkJY
De acuerdo al medio "Pasos de Animal Grande", durante la investigación de las actuaciones de Hernández al frente del Estado Mayor Conjunto, en el que se registraron varios ataques directos contra medios de comunicación, el exjefe militar "se lavó las manos" responsabilizando a otros.
Las declaraciones del exjefe militar en el Ministerio Público apuntaron a la Dirección de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas y al coronel Erwin Robert Lara Franco, a quien señaló como el responsable de la línea editorial del periódico digital de la institución militar, asegurando que algunas veces le comunicaba lo que iba a poner, pero otras veces no.
El expediente investigativo de la Fiscalía recogería declaraciones de varios militares que coinciden que fue el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hérnandez, quien ordenó atacar a periodistas y medios de comunicación.
Asimismo, la historia reciente recuerda que el 26 de mayo de 2025 en un artículo en el medio oficial de las Fuerzas Armadas (FFAA) Digital se tildó de “sicarios de la verdad” a los periodistas Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH); Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces (RCN) y Rodrigo Wong Arévalo, propietario de Canal 10.
Luego, el 15 de septiembre, en una entrevista Roosevelt Hernández respondió hostilmente sobre la crisis electoral al periodista Adán López de Radio Cadena Voces, relacionándolo incluso con el crimen organizado.
Asimismo, en la edición 252-2025 del 6 de noviembre, el periódico digital militar reprodujo una entrevista de Roosevelt Hernández titulando en su portada: “El jefe del Estado Mayor Conjunto acusa a empresario y confirma sanciones internas en las FFAA”.
El militar acusó al presidente de Grupo OPSA, Jorge Canahuati Larach, de estar detrás de una campaña contra el ente castrense por negocios relacionados en el Instituto de Previsión Militar (IPM). A lo que la sociedad empresarial le respondió al militar señalando de mentir con “cinismo”.
Por estos casos, se interpusieron denuncias contra el exjefe militar ante el Ministerio Público, que hasta la fecha no ha tenido grandes avances.