Peña: L40 millones diarios pierde la ENEE mientras reforma eléctrica sigue estancada en el Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- Unos 40 millones de lempiras diarios son las pérdidas que registra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), mientras la reforma a la Ley General del Subsector Eléctrico continúa pendiente de aprobación en el Congreso Nacional (CN), lamentó el gerente de la estatal, Guillermo Peña Panting. Peña Panting explicó que la empresa avanzó en la reducción de gastos innecesarios, la disminución de personal supernumerario, la reestructuración financiera y la reducción de deuda. No obstante, estas medidas no resuelven por completo la situación, pues, según aclaró, "no es lo que va a sacar adelante por completo a la empresa".

Peña Panting explicó que la reestructuración del sector es lo que realmente abrirá la economía a la competencia y "permitirá un mecanismo de mayor competitividad energética para que el país pueda atraer inversión”. La reforma busca reorganizar el sector eléctrico y establecer reglas transparentes para los participantes del mercado nacional, y poder mejorar las condiciones de operación de la empresa estatal. Entre ellos, plantea cambios para mejorar la eficiencia de la ENEE, ordenar el funcionamiento del mercado eléctrico y generar condiciones que permitan contar con energía más competitiva.

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