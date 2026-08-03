Salud registra incremento de infecciones estomacales y llama a la prevención

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) informó sobre un incremento en los casos de diarrea e infecciones estomacales atendidas en centros de salud y hospitales públicos del país, afectando tanto a niños como a adultos. El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía, explicó que actualmente se mantiene un monitoreo epidemiológico para identificar el origen de estos casos y así determinar si son provocados por virus o bacterias. El funcionario señaló que este tipo de enfermedades suele aumentar en determinadas épocas del año, por lo que el sistema sanitario se mantiene en alerta.

"En esta temporada es común que se registren enfermedades diarreicas. La vigilancia detecta presencia de virus, pero aún no contamos con un informe definitivo que confirme si los casos son de origen viral o bacteriano", detalló Mejía. Indicó que se está a la espera de los resultados que permitirán confirmar el origen de los brotes y orientar mejor las acciones de respuesta. Ante esta situación, las autoridades de Salud reiteraron el llamado a la población para fortalecer las medidas de prevención, principalmente con la higiene. El lavado frecuente de manos con agua y jabón es una de las principales recomendaciones para evitar contagios, especialmente antes de consumir alimentos y después de ir al baño. En caso de no disponer de agua, debido a la fuerte sequía que se registra en el territorio, las autoridades recomiendan el uso de alcohol en gel al 70% como alternativa. Salud instó a la población a extremar cuidados en la manipulación de alimentos, cocinarlos adecuadamente, mantenerlos tapados y evitar su exposición a insectos u otros agentes contaminantes. Estas acciones, según las autoridades, son clave para reducir la incidencia de enfermedades diarreicas en la población.