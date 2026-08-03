Auxiliares de enfermería denuncian retención de fondos de la ANEEAH por auxilio mutuo

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de auxiliares de enfermería denunció la presunta retención indebida de fondos correspondientes al auxilio mutuo por parte de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH). Esta situación provocó que las y los enfermeros realizaran una protesta y acciones ante los juzgados civiles. De acuerdo con los afectados, el conflicto viene desde 2016, cuando surgieron diferencias internas con la actual dirigencia de la asociación, por lo que varios miembros fueron expulsados o decidieron retirarse al no estar de acuerdo con las decisiones de la directiva.

Manuel Rodríguez, uno de los denunciantes, explicó que el fondo de auxilio mutuo consiste en un aporte económico mensual que los auxiliares realizan con el objetivo de recibir un monto al momento de su jubilación. "Es un dinero que nosotros hemos venido pagando durante años para nuestro retiro, pero ahora no nos lo quieren devolver", afirmó. Inicialmente, el beneficio contemplaba la entrega de unos 150,000 lempiras, pero posteriormente se redujo a 100,000 lempiras, según los denunciantes. No obstante, el principal problema es que, tras la salida de los enfermeros auxiliares de la asociación, no han recibido la devolución de los aportes acumulados. "Nuestra demanda es que nos devuelvan las aportaciones que nosotros pagamos para el fondo de auxilio mutuo", dijo Rodríguez.