Salud promete pagar salarios a los médicos que se les adeuda hasta siete meses

Tegucigalpa, Honduras.- Ante los reclamos de los médicos por el incumplimiento en el pago de salarios atrasados y otros acuerdos que fueron firmados en mayo pasado, las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) aseguraron que acreditarán los sueldos de manera gradual. El viceministro de Salud, Miguel Castillo, aseguró que la institución trabaja para ponerse al día con los profesionales afectados, algunos de los cuales acumulan hasta siete meses sin salario, según denuncias del Colegio Médico de Honduras (CMH). De acuerdo con el gremio, son cerca de 600 galenos que aún no reciben su salario desde enero, pese a que se firmó una acta de compromiso para hacer efectivo el pago.

"Es una prioridad para nosotros y tenemos el compromiso de resolverlo. Nos vamos a poner al día con los pagos. Los casos que vamos revisando se van pagando diario", afirmó el funcionario. Castillo explicó que gran parte de los trámites aún se realizan de forma manual, lo que implica la revisión de documentos a nivel nacional, lo que genera demoras en la validación de cada caso. No obstante, aseguró que un equipo de la Sesal trabaja de manera permanente para acelerar el proceso y comenzar a saldar la deuda con el personal sanitario. "Hemos estado trabajando de la mano con el Colegio Médico para recaudar información y poder cumplir a los profesionales de la salud", apuntó Castillo. El viceministro advirtió que debido a la complejidad de algunos casos y debido a problemas administrativos heredados, no es posible establecer una fecha exacta para cancelar la totalidad de los salarios pendientes; sin embargo, se están haciendo los pagos graduales.