Más de 600 médicos interinos descentralizados a nivel nacional continúan sin salario

Tegucigalpa, Honduras.- Pese a que la Secretaría de Salud (Sesal) anunció hace algunos días el desembolso de más de 245 millones de lempiras para el pago a los médicos descentralizados, el Colegio Médico de Honduras (CMH) aseguró que no les han pagado. Samuel Santos, presidente del CMH, dijo a EL HERALDO que más de 600 galenos que laboran bajo contrato y en la modalidad de interinato en el sector descentralizado aún no han recibido el pago de sus salarios. Santos aseguró que, aunque las autoridades de la Sesal informaron recientemente sobre la millonaria asignación para saldar la deuda, esos fondos todavía no han llegado a los compañeros a nivel nacional. La situación entre el gremio médico y las autoridades de Salud se agrava no solo por la falta de pagos también por la suspensión de la mesa técnica que revisa los contratos para el reintegro de los doctores.

El presidente del CMH dijo que en la última semana se suspendieron en dos ocasiones las reuniones de la mesa técnica y, hasta ahora, no han sido nuevamente convocados. "Estamos viendo que no están interesados en dialogar. Están haciendo otras cosas, menos dialogando, y no parece que hubiera un verdadero interés que sea genuino para resolver los problemas que están pendientes", dijo el médico. Agregó que las autoridades están demostrando que no tienen voluntad para solventar la situación de los médicos que ha provocado movilizaciones y asambleas informativas. Entre los incumplimientos también destaca información sobre la posible reprogramación de despidos previstos para los meses de marzo y abril, los cuales habrían sido trasladados al mes de junio. Santos señaló que lo que se buscaba con los acuerdos era ganar tiempo para luego despedir a los médicos en junio. "Nosotros estamos preparados y que no vamos a esperar al mes de junio a que despidan, porque si no convocan a la mesa técnica y no dan la solución que habíamos pedido en aquel acuerdo, pues antes de junio nosotros tomaríamos acción", aseguró.