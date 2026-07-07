Viceministro de Salud asegura que están en diálogo con enfermeras y médicos

Tegucigalpa, Honduras.- Tras las amenazas de las enfermeras y médicos de regresar a las calles debido a que la Secretaría de Salud (Sesal) no está cumpliendo con los acuerdos, el viceministro de Salud, Eduardo Midence, salió al paso y aseguró que mantienen conversaciones con ambos gremios. El funcionario informó que recientemente sostuvo una reunión virtual con representantes del Colegio de Enfermeras Profesionales, con el objetivo de establecer mecanismos que permitan revisar los casos del personal que no ha sido recontratado. Las enfermeras advirtieron con retomar las asambleas informativas si las autoridades sanitarias no reintegran a unas 100 de sus compañeras que fueron despedidas a finales de junio.

Ante eso, Midence, expresó que se está analizando caso por caso, ya que muchas de las profesionales de enfermería tenían contratos con fecha de expiración. Detalló que la revisión responde también a limitaciones presupuestarias, lo que impide atender de forma inmediata toda la demanda de recurso humano en el sistema sanitario. En cuanto al Colegio Médico de Honduras (CMH), que hace una semana denunció que la Sesal está incumpliendo con los acuerdos que fueron firmados en abril pasado, el viceministro indicó que se ha venido trabajando en una mesa técnica. Reconoció que aún se adeuda algunos meses de salario a varios de los médicos; no obstante, defendió que el retraso se debe a temas presupuestarios. Los médicos denunciaron que todavía no se han hecho nombramientos de médicos por contrato, tampoco se han nombrado al personal descentralizado, entre otros incumplimientos.