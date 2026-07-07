Comandante de Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial de EEUU, Jeffry K. Randall, llega mañana a Honduras

De manera extraoficial se conoce que Jeffrey K. Randall abordará con las máximas autoridades hondureñas temas de cooperación relacionados con el combate al narcotráfico y otras actividades ilícitas.El mandatario hondureño ha manifestado a las autoridades de Estados Unidos su interés de cooperar en el combate al delito transnacional y el crimen organizado, por lo que se prevé que durante la visita de Randall se definan las líneas de cooperación para impulsar una estrategia internacional para combatir el narcotráfico.De acuerdo a lo que ha trascendido en los encuentros, se van a discutir las acciones que se realizan y las que se van a desarrollar en las operaciones en fase 0 y 1, según lo indica el memorándum de entendimiento relacionado con la interceptación aérea y la asistencia conexa de los Estados Unidos, el cual se suscribió el 9 de enero de 2023.