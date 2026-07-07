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Comandante de Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial de EEUU, Jeffry K. Randall, llega mañana a Honduras

El Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos, va a definir estrategias de cooperación para combatir el narcotáfico

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 16:03
Comandante de Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial de EEUU, Jeffry K. Randall, llega mañana a Honduras

El contraalmirante Jeffrey K. Randall, Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencia de Estados Unidos, llega mañana al país para reunirse con el presidente Nasry Asfura y otras autoridades.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos (JIATF-S), Jeffrey K. Randall, arribará al país este miércoles para definir estrategias de cooperación y de combate al crimen organizado.

Randall se reunirá con el presidente de la República, Nasry Asfura, el ministro de Defensa Nacional, Enrique Rodríguez Burchard, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Héctor Benjamín Valerio Ardón, entre otros funcionarios.

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De manera extraoficial se conoce que Jeffrey K. Randall abordará con las máximas autoridades hondureñas temas de cooperación relacionados con el combate al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

El mandatario hondureño ha manifestado a las autoridades de Estados Unidos su interés de cooperar en el combate al delito transnacional y el crimen organizado, por lo que se prevé que durante la visita de Randall se definan las líneas de cooperación para impulsar una estrategia internacional para combatir el narcotráfico.

De acuerdo a lo que ha trascendido en los encuentros, se van a discutir las acciones que se realizan y las que se van a desarrollar en las operaciones en fase 0 y 1, según lo indica el memorándum de entendimiento relacionado con la interceptación aérea y la asistencia conexa de los Estados Unidos, el cual se suscribió el 9 de enero de 2023.

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En este convenio se establecen los términos relacionados con la interceptación de aeronaves con trazas de drogas; contempla lo que se entiende por “legítima defensa”, las “trazas de interés”, entre otros.

En cuanto a la fase 1, se refiere a la interceptación de una aeronave y al establecimiento de comunicaciones con la tripulación de ella, a través del uso de comunicación por radio o señales visuales, y ordenando a la aeronave interceptada a aterrizar en la pista adecuada más cercana.

Se establece que cuando la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) detecte o sea informada de una traza de interés, la FAH procederá a clasificar la aeronave de acuerdo a la información obtenida de todas las fuentes razonablemente disponibles.

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El comandante de la FAH, para poder determinar si la aeronave es razonablemente sospechosa de estar dedicándose al tráfico ilícito de drogas o cualquier otro tipo de tráfico ilícito y antes de autorizar la Fase I, considerará algunos criterios, como si la aeronave no presentó el plan de vuelo requerido, si está volando inexplicablemente fuera de la ruta designada en su plan de vuelo aprobado; si la aeronave no está usando el código de transpondedor asignado, entre otros.

A la reunión que viene el alto funcionario de Estados Unidos, se menciona al Centro Combinado de Operaciones Interagencial (CCOI), una dependencia especializada en el combate del crimen organizado y otros ilícitos que trabaja en conjunto con los operadores de justicia de Honduras y los Estados Unidos.

El CCOI, según los reportes del Departamento de Estado de Estados Unidos en materia antinarcóticos, ha sido una de las instancias más efectivas que ha tenido el país, pero que fue diezmada en sus funciones por el gobierno de Xiomara Castro.

Con la visita del contraalmirante Jeffrey K. Randall, Estados Unidos busca repotenciar el CCOI y contribuir a que Honduras tenga su espacio aéreo protegido de las trazas ilegales con radares efectivos y de potencia, algo que no existe actualmente, ya que los sistemas que posee Honduras en su mayoría están en malas condiciones.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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