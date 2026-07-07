Comandante de Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial de EEUU, Jeffry K. Randall, llega mañana a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos (JIATF-S), Jeffrey K. Randall, arribará al país este miércoles para definir estrategias de cooperación y de combate al crimen organizado. Randall se reunirá con el presidente de la República, Nasry Asfura, el ministro de Defensa Nacional, Enrique Rodríguez Burchard, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Héctor Benjamín Valerio Ardón, entre otros funcionarios.

De manera extraoficial se conoce que Jeffrey K. Randall abordará con las máximas autoridades hondureñas temas de cooperación relacionados con el combate al narcotráfico y otras actividades ilícitas. El mandatario hondureño ha manifestado a las autoridades de Estados Unidos su interés de cooperar en el combate al delito transnacional y el crimen organizado, por lo que se prevé que durante la visita de Randall se definan las líneas de cooperación para impulsar una estrategia internacional para combatir el narcotráfico. De acuerdo a lo que ha trascendido en los encuentros, se van a discutir las acciones que se realizan y las que se van a desarrollar en las operaciones en fase 0 y 1, según lo indica el memorándum de entendimiento relacionado con la interceptación aérea y la asistencia conexa de los Estados Unidos, el cual se suscribió el 9 de enero de 2023.

En este convenio se establecen los términos relacionados con la interceptación de aeronaves con trazas de drogas; contempla lo que se entiende por “legítima defensa”, las “trazas de interés”, entre otros. En cuanto a la fase 1, se refiere a la interceptación de una aeronave y al establecimiento de comunicaciones con la tripulación de ella, a través del uso de comunicación por radio o señales visuales, y ordenando a la aeronave interceptada a aterrizar en la pista adecuada más cercana. Se establece que cuando la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) detecte o sea informada de una traza de interés, la FAH procederá a clasificar la aeronave de acuerdo a la información obtenida de todas las fuentes razonablemente disponibles.