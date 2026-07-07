Salud reporta más de 5,000 casos sospechosos de dengue en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. -Los casos de dengue en Honduras continúan en aumento. La Secretaría de Salud (Sesal) informó que, hasta la semana epidemiológica 25, el país acumula 5,064 casos sospechosos de la enfermedad, por lo que mantiene las acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y control para reducir la transmisión del virus. De acuerdo con datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud, entre el 21 y el 27 de junio se notificaron 223 nuevos casos, elevando el acumulado registrado en lo que va de 2026. La Sesal indicó que las intervenciones se mantienen en los municipios con mayor incidencia, con el objetivo de disminuir la propagación del dengue y proteger a la población.

Del total de casos reportados, 89 corresponden a dengue grave, mientras que el resto han sido clasificados como dengue con signos de alarma, lo que mantiene en vigilancia constante a las autoridades sanitarias. La mayor incidencia de la enfermedad se sigue concentrando en el Distrito Central, San Pedro Sula, Choluteca, Yoro, Colón y Santa Bárbara, detalló el jefe de la Unidad, Homer Mejía. Mejía explicó que, aunque el comportamiento del dengue se mantiene por debajo de los niveles registrados en 2025, no se debe bajar la guardia. Pues hasta la semana epidemiológica 25 del año pasado se reportaba un total de 9,088 casos; este año se reportan 4,024 casos menos, es decir, el 44%. Esto significa que los casos de dengue en 2026 han disminuido casi a la mitad en comparación con 2025.