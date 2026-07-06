Organizaciones piden fortalecer investigaciones tras reforma al delito de femicidio

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las reformas que elevan las penas por el delito de femicidio aprobadas por el Congreso Nacional, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) anunció que solicitará al Poder Judicial y al Ministerio Público fortalecer los procesos de investigación y judicialización de los delitos contra las mujeres. Las modificaciones legislativas establecen nuevas disposiciones en cuanto a los femicidios, como 30 y 40 años de prisión para quienes cometan ese delito. Ante los cambios en el código penal, Suyapa Martínez, directora del Centro de Derechos de Mujeres, explicó a EL HERALDO que las reformas representan un avance significativo en el país; sin embargo, su efectividad dependerá de que se fortalezca a los entes de justicia para investigar y judicializar estos casos. La experta cuestionó que uno de los principales desafíos de los órganos encargados de la justicia se concentra en la mejora de competencias investigativas.

"Si no hay una investigación efectiva, se pierde y manipula la prueba neta; necesitamos protocolos de investigación feminicida en el país y armonizarnos con entes reguladores de talla internacional para estos delitos", explicó.

Juzgados especializados

Entre las reformas legislativas al Código Penal se implementó la creación de juzgados especializados en femicidios, que serán los encargados de conocer estos casos junto con delitos conexos, bajo un esquema diferenciado del sistema penal ordinario. De acuerdo con la normativa emitida en el Diario Oficial La Gaceta, estos juzgados estarán integrados únicamente por juezas mujeres, como parte del nuevo modelo de atención judicial para este tipo de delitos. Ante la implementación de los entes reguladores, Martínez señaló que la creación de juzgados especializados debe ir acompañada de recursos suficientes para garantizar su funcionamiento en todo el país. "Como organizaciones feministas, cuestionamos si se tiene el presupuesto para crear esos juzgados de combate a los feminicidios, y si esos juzgados van a tener una amplia cobertura nacional", explicó la experta. En ese sentido, insistió en que las reformas deben complementarse con medidas que permitan una respuesta integral del sistema de justicia. "Se deben ir sumando acciones de seguimiento, por ejemplo, más jueces de ejecución que implementan medidas de inspectoría de tribunales", finalizó.

Incremento de penas