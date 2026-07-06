¡Desde 2006! Así fueron las eliminaciones de Brasil en mundiales ante países europeos

Brasil es una selección temida y respetada por cualquier equipo en un campeonato mundial, hasta que se acaba la Fase de Grupos y arrancan las rondas de eliminación directa, instancia donde las selecciones europeas sueñan con enfrentarse a ellos.
Todo comienza en el Mundial de Corea y Japón 2002, donde una Brasil repleta de estrellas derrotó en fila a cuatro selecciones del viejo continente (Bélgica, Inglaterra, Turquía y Alemania), para levantar su quinta y última Copa del Mundo, pero a partir de ese momento, las victorias brasileñas contra países europeos en rondas eliminatorias llegaron a su fin.
Alemania 2006 es solo el inicio de esta preocupante situación, ya que, tras pasarle por encima a Ghana en los Octavos de Final, la Francia de Zidane eliminaba a Brasil en la siguiente ronda, quedando muy lejos de defender su corona.
“Un mundial malo lo puede tener cualquiera” o eso pensaron los brasileños en la previa de Sudáfrica 2010.
Brasil lucía como una de las favoritas a llevarse el título y tras superar la Fase de Grupos y los Octavos de Final con amplia diferencia, Países Bajos se cruzaba en el camino de “La Canarinha”, en un partido que comenzó ganando Brasil, pero en una ráfaga de 15 minutos, los europeos le dieron la vuelta al marcador.
Brasil 2014, en su casa y con su gente; escenario perfecto para acabar con esta especie de maldición, pero lejos de suceder, los brasileños sufrieron una de las peores goleadas en la historia de los mundiales ante Alemania.
¡7-1! Y no contentos con eso, en el partido por el Tercer y Cuarto Puesto encajaron otro fuerte correctivo de Países Bajos, alargando aún más la agonía contra las selecciones europeas.
Las próximas Copas del Mundo solo continuaron con la pésima racha de Brasil contra equipos europeos, cayendo ante Bélgica por 2-1 en Rusia 2018 y contra Croacia en Qatar 2022, después de ponerse en ventaja con un golazo de Neymar, pero los fantasmas del pasado se hicieron presentes, despidiéndose del torneo en la tanda de penales.
Después de 24 años y ante una selección que no disputaba un campeonato mundial desde 1998 como lo era Noruega, Brasil fue superior desde el arranque del partido, pero un penal fallado por Bruno Guimarães y el doblete de Erling Haaland, enterraron de una vez por todas las ilusiones del pueblo brasileño, conscientes de que deberán esperar cuatro años más para tener su revancha.
¿Acabará Brasil con la mala racha contra las selecciones europeas en el Mundial 2030?