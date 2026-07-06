¡Desde 2006! Así fueron las eliminaciones de Brasil en mundiales ante países europeos

Después de 24 años y ante una selección que no disputaba un campeonato mundial desde 1998 como lo era Noruega, Brasil fue superior desde el arranque del partido, pero un penal fallado por Bruno Guimarães y el doblete de Erling Haaland, enterraron de una vez por todas las ilusiones del pueblo brasileño, conscientes de que deberán esperar cuatro años más para tener su revancha.