Salud descarta que vacunas provocaran la muerte de tres niñas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Tras dos meses de investigaciones técnicas y científicas, la Secretaría de Salud (Sesal) concluyó que las tres niñas que fallecieron en abril pasado, luego de recibir vacunas, murieron por enfermedades naturales preexistentes y no por los biológicos administrados. En conferencia de prensa, las autoridades sanitarias explicaron que los casos fueron clasificados como Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (ESAVI), lo que significa que ocurrieron después de la aplicación de la vacuna, pero no necesariamente por causa de ella. "Los casos fueron clasificados como coincidentes con el acto de la vacunación y no relacionados ni con la vacuna ni con el proceso de administración. Ocurrieron después de la vacunación, pero la evidencia demostró que no fueron causados por la vacuna", dijo Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

La funcionaria detalló que el análisis incluyó revisión de antecedentes clínicos, autopsias, investigaciones epidemiológicas, evaluación de la cadena de frío, calidad de los lotes y la técnica de aplicación. El proceso fue realizado bajo la metodología de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y con el aval del Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones. A las menores originarias de Atlántida, Choluteca y Francisco Morazán se les practicaron las respectivas autopsias para determinar la causa de muerte.

Belinda Castillo, directora de Medicina Forense, confirmó que las autopsias determinaron que las causas de muerte fueron enfermedades graves como bronquiolitis viral, miocarditis infecciosa, infección por citomegalovirus, edema pulmonar severo y encefalopatía hipóxica. "No encontramos evidencia anatomopatológica vinculada con las vacunas. Las muertes corresponden a enfermedades naturales graves que vinieron a afectar los pulmones, los riñones, el corazón y el cerebro de estas lactantes", enfatizó. Durante la investigación, las autoridades sanitarias suspendieron temporalmente dos lotes de vacuna hexavalente como medida de precaución, mientras se realizaban estudios adicionales.