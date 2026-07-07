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Las selecciones con menos goles encajados del Mundial 2026; España lidera la lista

España encabeza la clasificación de las selecciones con menos goles recibidos en el Mundial 2026, consolidándose como una de las grandes candidatas al título

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 14:13
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España y su candidatura al título comienzan a tomar forma desde la defensa, convirtiéndose en la principal arma de "La Roja" en el Mundial 2026.

 Foto: EFE
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El equipo de Luis de la Fuente no ha encajado ni un tan solo gol en sus cinco partidos del presente campeonato mundial (0-0 contra Cabo Verde, 4-0 con Arabia Saudita, 1-0 vs Uruguay, 3-0 en 16avos frente a Austria y una victoria por la mínima ante Portugal en los Octavos de Final).

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La solidez defensiva ha llegado a tal punto que Unai Simón se convirtió en el portero con más minutos consecutivos sin recibir un gol en Copas del Mundo con 609, superando la marca de Walter Zenga y Peter Shilton.

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La selección que seguía de cerca a España era Colombia, con solo un gol encajado hasta su eliminación contra Suiza en los Octavos de Final.

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Seguido muy de cerca por Francia, que además de ser una máquina de hacer goles, también sabe defenderse, con dos tantos recibidos en cinco partidos (Senegal y Noruega).

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Suiza se sumó a los Cuartos de Final del Mundial 2026 con tres goles encajados, todos en la Fase de Grupos: Qatar, Bosnia & Herzegovina y Canadá.

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Portugal se despidió del torneo concediendo solo tres goles: en su debut contra República Democrática del Congo, ante Croacia en 16avos y frente a España en Octavos de Final.

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México es un caso similar a Portugal, ya que en la antesala de los Octavos de Final, al equipo de Javier Aguirre no le habían podido marcar un gol, hasta que la dupla Jude Bellingham-Harry Kane se les cruzó en el camino, anotándoles por partida triple.

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Finalizando el top con Marruecos, que conformará el grupo de las ocho mejores selecciones del mundo por segunda vez en su historia, después de conceder cuatro goles en cinco partidos: Brasil, Haití y Países Bajos.

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¿Países que recibieron la menor cantidad de goles y levantaron el título? Francia en 1998, Italia en 2006 y España en 2010 con solo dos goles encajados, pero nunca una selección se consagró como Campeona del Mundo con el arco invicto durante todo el campeonato.

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