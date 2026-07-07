Las selecciones con menos goles encajados del Mundial 2026; España lidera la lista

España y su candidatura al título comienzan a tomar forma desde la defensa, convirtiéndose en la principal arma de "La Roja" en el Mundial 2026.
El equipo de Luis de la Fuente no ha encajado ni un tan solo gol en sus cinco partidos del presente campeonato mundial (0-0 contra Cabo Verde, 4-0 con Arabia Saudita, 1-0 vs Uruguay, 3-0 en 16avos frente a Austria y una victoria por la mínima ante Portugal en los Octavos de Final).
La solidez defensiva ha llegado a tal punto que Unai Simón se convirtió en el portero con más minutos consecutivos sin recibir un gol en Copas del Mundo con 609, superando la marca de Walter Zenga y Peter Shilton.
La selección que seguía de cerca a España era Colombia, con solo un gol encajado hasta su eliminación contra Suiza en los Octavos de Final.
Seguido muy de cerca por Francia, que además de ser una máquina de hacer goles, también sabe defenderse, con dos tantos recibidos en cinco partidos (Senegal y Noruega).
Suiza se sumó a los Cuartos de Final del Mundial 2026 con tres goles encajados, todos en la Fase de Grupos: Qatar, Bosnia & Herzegovina y Canadá.
Portugal se despidió del torneo concediendo solo tres goles: en su debut contra República Democrática del Congo, ante Croacia en 16avos y frente a España en Octavos de Final.
México es un caso similar a Portugal, ya que en la antesala de los Octavos de Final, al equipo de Javier Aguirre no le habían podido marcar un gol, hasta que la dupla Jude Bellingham-Harry Kane se les cruzó en el camino, anotándoles por partida triple.
Finalizando el top con Marruecos, que conformará el grupo de las ocho mejores selecciones del mundo por segunda vez en su historia, después de conceder cuatro goles en cinco partidos: Brasil, Haití y Países Bajos.
¿Países que recibieron la menor cantidad de goles y levantaron el título? Francia en 1998, Italia en 2006 y España en 2010 con solo dos goles encajados, pero nunca una selección se consagró como Campeona del Mundo con el arco invicto durante todo el campeonato.