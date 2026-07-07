Gobierno articula estrategia nacional para contribuir a la seguridad alimentaria en el país

Tegucigalpa, Honduras.-El Gobierno de la República inició la construcción de una estrategia intersectorial que orientará las acciones del Estado hacia el cumplimiento de la meta de “Hambre Cero al 2035”. La iniciativa tiene como principal objetivo fortalecer la seguridad alimentaria y garantizar el acceso a alimentos para las familias hondureñas. Las acciones son lideradas por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y reúnen a 13 secretarías de Estado para coordinar inversiones y políticas públicas que permitan atender de manera integral los desafíos relacionados con la producción de alimentos, la nutrición y el desarrollo rural.

La propuesta prioriza acciones estratégicas para ampliar el acceso al riego, fortalecer el financiamiento agropecuario, consolidar los agromercados como espacios de comercialización para los pequeños productores y mejorar la infraestructura productiva, con el propósito de incrementar la disponibilidad de alimentos y dinamizar las economías locales. Como parte del abordaje integral, las secretarías de Salud y Educación impulsarán acciones para fortalecer la atención nutricional en las comunidades, promover la educación alimentaria y reforzar el Programa de Alimentación Escolar, contribuyendo a mejorar la nutrición de la población desde edades tempranas.

José Lino Pacheco, coordinador de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria (UTSAN), de la SAG, expresó que “la estrategia contempla fortalecer la reserva estratégica de granos mediante un sistema rotatorio que permita mantener existencias para responder a emergencias y abastecer programas sociales, garantizando la disponibilidad permanente de alimentos”. "Cada institución elaborará su plan de acción y la propuesta de inversión correspondiente, permitiendo consolidar un presupuesto articulado que impulse proyectos prioritarios para reducir el hambre y fortalecer la resiliencia alimentaria del país durante la próxima década", dijo Pacheco. Las autoridades dieron a conocer que el monitoreo de la seguridad alimentaria mantiene al país dentro de las proyecciones previstas para este año, mientras continúan ejecutándose medidas preventivas y de apoyo a las familias más vulnerables.