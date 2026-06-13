Más de 100 productores reciben incentivos para fortalecer la producción de frijol en El Paraíso

Tegucigalpa, Honduras.-Con el objetivo de fortalecer la producción nacional de frijol, contribuir a la reserva estratégica del grano y reforzar la seguridad alimentaria, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), entregó incentivos agrícolas a 110 productores en el departamento de El Paraíso. La entrega de los incentivos a los representantes de la Asociación Regional de Servicios Agropecuarios de Oriente (Arsagro), forma parte de la estrategia del gobierno de la República para impulsar la producción de granos básicos y brindar a los agricultores las herramientas necesarias para incrementar la productividad frente a los desafíos climáticos que enfrenta el país.

El viceministro de Agricultura, Ricardo Peña, destacó: “este apoyo representa una inversión en la capacidad productiva del sector agrícola y reafirma el compromiso de la SAG con las familias productoras”. “Nuestro objetivo es contribuir al abastecimiento de frijol, garantizar la disponibilidad del grano estratégico y acompañar a los productores para que obtengan mejores resultados en sus cosechas”, aseguró el funcionario. “Con estos incentivos estamos respaldando el trabajo del campo y la seguridad alimentaria del país”, detalló el viceministro de Agricultura.