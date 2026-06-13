Más de 100 productores reciben incentivos para fortalecer la producción de frijol en El Paraíso

Tegucigalpa, Honduras.-Con el objetivo de fortalecer la producción nacional de frijol, contribuir a la reserva estratégica del grano y reforzar la seguridad alimentaria, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), entregó incentivos agrícolas a 110 productores en el departamento de El Paraíso.
La entrega de los incentivos a los representantes de la Asociación Regional de Servicios Agropecuarios de Oriente (Arsagro), forma parte de la estrategia del gobierno de la República para impulsar la producción de granos básicos y brindar a los agricultores las herramientas necesarias para incrementar la productividad frente a los desafíos climáticos que enfrenta el país.
El viceministro de Agricultura, Ricardo Peña, destacó: “este apoyo representa una inversión en la capacidad productiva del sector agrícola y reafirma el compromiso de la SAG con las familias productoras”.
“Nuestro objetivo es contribuir al abastecimiento de frijol, garantizar la disponibilidad del grano estratégico y acompañar a los productores para que obtengan mejores resultados en sus cosechas”, aseguró el funcionario.
“Con estos incentivos estamos respaldando el trabajo del campo y la seguridad alimentaria del país”, detalló el viceministro de Agricultura.
Agregó que, los beneficiarios son de los municipios de Danlí, Teupasenti y comunidades del Valle de Jamastrán y El Paraíso, donde los productores ya se preparan para iniciar las siembras.
“El objetivo es brindarles las herramientas necesarias para que establezcan sus cultivos y darles seguimiento técnico para fortalecer la cadena de frijol”, explicó.
Entre los beneficiarios se encuentra la productora de frijol, Nelsin Rodríguez, de la comunidad de El Granadillo, municipio de El Paraíso, quien expresó su satisfacción y agradecimiento por el apoyo recibido, destacando que “el incentivo permitirá iniciar las siembras de primera y fortalecer la producción de frijol”.
“Estamos muy agradecidos por este incentivo porque llega en el momento oportuno para comenzar las siembras de primera. Con nuestra producción contribuimos a la seguridad alimentaria de nuestras familias y también de la población, ya que comercializamos el frijol a través de Arsagro”, manifestó Rodríguez.
Cada productor recibió un paquete agrícola compuesto por semilla de frijol de la variedad Amadeus 77, fertilizante 12-24-12, fertilizante foliar Triple 20 y un fungicida, insumos adaptados a las condiciones productivas de la zona.
La SAG continuará brindando acompañamiento técnico y monitoreando el desarrollo de la temporada agrícola, especialmente ante factores como la sequía que afecta a varios municipios del departamento, con el propósito de fortalecer la producción nacional, incrementar la disponibilidad de frijol y seguir impulsando la seguridad alimentaria de las familias hondureñas.