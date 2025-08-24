Gobierno entrega bonos ganaderos y cafetaleros en Trojes, El Paraíso

Trojes, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro encabezó la entrega de más de 2,500 bonos ganaderos y cafetaleros, como parte de un programa de apoyo agrícola que busca fortalecer la producción en el campo hondureño.

De acuerdo con la información oficial, la inversión proyectada en el sector agrícola asciende a 2,450 millones de lempiras a nivel nacional.

El Bono Ganadero incluye insumos, aves ponedoras, semilla de pasto mejorada, silo de maíz, ordeñadoras e inseminación artificial, dentro de un plan de repoblación bovina orientado a mejorar la genética del ganado de pequeños y medianos productores.