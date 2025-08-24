Gobierno entrega bonos ganaderos y cafetaleros en Trojes, El Paraíso

Trojes, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro encabezó la entrega de más de 2,500 bonos ganaderos y cafetaleros, como parte de un programa de apoyo agrícola que busca fortalecer la producción en el campo hondureño.
De acuerdo con la información oficial, la inversión proyectada en el sector agrícola asciende a 2,450 millones de lempiras a nivel nacional.
El Bono Ganadero incluye insumos, aves ponedoras, semilla de pasto mejorada, silo de maíz, ordeñadoras e inseminación artificial, dentro de un plan de repoblación bovina orientado a mejorar la genética del ganado de pequeños y medianos productores.
Por su parte, el Bono Cafetalero contempla insumos, fertilizantes y asistencia técnica para fortalecer la caficultura.
"“Estamos renovando el parque cafetalero en nuestro país, somos el quinto lugar en el mundo y el primer lugar en Centroamérica”, expresó la jefa de gobierno", dijo la mandataria durante su discurso.
“Esto no es asistencialismo, es justicia social que se la negaron durante doce años siete meses que el campo estuvo abandonado”, dijo. “Y no solo abandonado, sino que destruyeron todo lo que teníamos, todo lo que se había construido desde ( gobierno) el presidente Zelaya”. “Hoy”, añadió, “estamos, a través de estos bonos, iniciando a reconstruir el campo en nuestro país”.
La presidenta destacó que Honduras se mantiene como el quinto productor mundial de café y el primero en Centroamérica.