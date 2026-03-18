La ONU firma convenio para fortalecer seguridad alimentaria en Centroamérica, incluyendo Honduras

Ciudad de Guatemala.- El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) formalizó este miércoles un convenio con la organización internacional La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para recibir una donación destinada a combatir el hambre y la desnutrición en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. La organización de la ONU informó en una rueda de prensa que la donación provendrá de ofrendas de ayuno de miembros de todo el mundo, con el objetivo de erradicar el hambre en la región.

La iniciativa, bajo el plan 'Alcanzando Hambre Cero en Centroamérica', beneficiará a más de 160.000 personas en situación de vulnerabilidad, con un enfoque prioritario en la alimentación escolar, el empoderamiento económico de las mujeres y el fortalecimiento de los sistemas agrícolas locales. Andrew Stanhope, representante del PMA en Guatemala, destacó la importancia de este modelo de cooperación frente a los retos estructurales de la región. "La alianza entre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el PMA demuestra que la solidaridad trasciende fronteras y hoy se traduce en respuestas más sostenibles a los problemas que enfrentan muchas familias centroamericanas", afirmó Stanhope. El proyecto contempla acciones diferenciadas por país, de manera que en Guatemala se centrará en brigadas nutricionales y resiliencia; en El Salvador en la instalación de cocinas escolares; mientras que en Honduras y Nicaragua se priorizará la merienda escolar y el apoyo a pequeños productores.