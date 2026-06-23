Mundial FIFA 2026 · Pronóstico
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La Prensa · Deportes
Fuente: análisis probabilístico de The New York Times · Datos actualizados en tiempo real
Calculando terceros
La Prensa · Deportes
Fuente: resultados de fase de grupos vía API-Football · Cálculo automático de mejores terceros