Colegio Médico denuncia que Gobierno está incumpliendo los acuerdos que firmaron

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio Médico de Honduras (CMH) denunció el incumplimiento de varios acuerdos que se alcanzaron con el Gobierno desde hace varias semanas, especialmente en temas como el pago de salarios atrasados y la asignación de plazas, entre otros. El presidente del CMH, Samuel Santos, señaló a EL HERALDO que uno de los puntos más críticos es la falta de pago a médicos, ya que el compromiso era saldar la deuda a más tardar el 30 de junio. No obstante, actualmente hay más de 300 galenos que continúan sin recibir su salario, algunos desde hace cuatro hasta seis meses. Santos reconoció que se han hecho algunos pagos, pero han sido insuficientes, pues solo se acreditó a una pequeña parte de los médicos a los que se les debe.

"El punto más importante es la falta de pago; más de 300 compañeros no han recibido salario por cuatro y seis meses, y esa fue la situación que nos llevó a esto (a denunciar)", indicó el doctor. Otro de los incumplimientos es la falta de aplicación de la base salarial en diversas instituciones públicas donde laboran médicos, incluyendo el Ministerio Público, fuerzas de seguridad y otras dependencias del Estado, donde algunos profesionales devengan salarios por debajo de lo establecido. Santos denunció que hay médicos generales que laboran en esas instituciones y que siguen recibiendo apenas 9,500 lempiras mensuales como salario, cuando en el acuerdo se estableció la nivelación salarial a 36,000 lempiras. "Eso es un insulto que a un médico le estén pagando 9,500 lempiras, porque ni siquiera es el salario mínimo", cuestionó.

El gremio indicó que no se ha concretado el reintegro de todos los galenos despedidos, ni se ha avanzado en la asignación de plazas pendientes, particularmente para quienes trabajaron durante la pandemia bajo el decreto 047-2020. Los médicos denunciaron que continúan pendientes otros compromisos como el pago de cesantías a médicos jubilados, el reconocimiento de beneficios como el IPC y bienal, así como la revisión de traslados y cambios de horario que, según denuncian, estarían siendo utilizados para presionar renuncias. A estas denuncias se suman señalamientos sobre la falta de avances en la centralización del personal médico del sector descentralizado y la negativa del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de otorgar días de descanso profiláctico a los profesionales de la salud. Pese al panorama de incumplimientos, el CMH informó que actualmente se mantiene una mesa técnica con la Secretaría de Salud para revisar cada uno de los puntos pendientes y buscar soluciones. "En este momento está reunida la mesa técnica, están trabajando para revisar todos los puntos en los que no se cumplió", indicó Santos.