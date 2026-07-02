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Muere peatón atropellado en el bulevar Fuerzas Armadas, a la altura de la UPNFM

La víctima fue identificada como Alexander Trinidad Maradiaga Chacón, de 54 años, quien fue arrollado cuando al parecer transitaba por la zona

  • Actualizado: 02 de julio de 2026 a las 14:15

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre murió este jueves al ser atropellado por un vehículo, pick-up, en el bulevar Fuerzas Armadas a la altura de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).

La víctima fue identificada como Alexander Trinidad Maradiaga Chacón, de 54 años, quien fue arrollado cuando al parecer transitaba por la zona.

En el accidente participaron dos automotores, un pick-up rojo con placas HBJ9619 y una camioneta ocre que habrían colisionado en plena marcha y eso provocó que el pick-up terminara atropellando al peatón.

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Así quedó el automotor que impactó contra el peatón, segándole la vida de manera inmediata.

Así quedó el automotor que impactó contra el peatón, segándole la vida de manera inmediata.

(Fotos y videos: Estalin Irías/EL HERALDO.)

El cuerpo de Maradiaga Chacón, originario de Jacaleapa, El Paraíso, según su Documento Nacional de Identificación (DNI), quedó sobre la acera colindante con el muro perimetral del centro universitario.

Hasta el momento se desconoce qué habría provocado el fatal percance y la identidad de los conductores involucrados.

Tras el percance, que cobró la vida de esta persona, en la zona se registró un intenso tráfico vehicular por varias horas, colapsando completamente la vía en dirección al norte de la ciudad.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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