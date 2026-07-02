Muere peatón atropellado en el bulevar Fuerzas Armadas, a la altura de la UPNFM

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre murió este jueves al ser atropellado por un vehículo, pick-up, en el bulevar Fuerzas Armadas a la altura de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).

La víctima fue identificada como Alexander Trinidad Maradiaga Chacón, de 54 años, quien fue arrollado cuando al parecer transitaba por la zona.

En el accidente participaron dos automotores, un pick-up rojo con placas HBJ9619 y una camioneta ocre que habrían colisionado en plena marcha y eso provocó que el pick-up terminara atropellando al peatón.