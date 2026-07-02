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España contará con Yamal, pero pierde a Nico Williams para los 16avos del Mundial 2026

El técnico español, Luis de la Fuente, habló sobre el estado físico de Yamal, Nico Williams y Pino en la previa del partido ante Austria del Mundial 2026

  • Actualizado: 02 de julio de 2026 a las 08:59
España contará con Yamal, pero pierde a Nico Williams para los 16avos del Mundial 2026

Lamine Yamal podrá disputar 90 minutos o más, Nico Williams tendrá que esperar hasta los 8avos de final.

 Fotos: EFE

California, Estados Unidos.- España y Austria se verán las caras este jueves 02 de julio para definir al onceavo clasificado a los octavos de final del Mundial 2026 y una de las grandes incógnitas es la disponibilidad de algunas estrellas española para este trascendental partido.

Luis de la Fuente, director técnico de "La Roja", calificó como un "milagro" la evolución de Nico Williams, después de sufrir una fuerte entrada en los últimos minutos del cruce ante Uruguay.

"Gracias a Dios, tiene unas molestias moderadas (Williams). Le impiden jugar mañana, pero somos muy optimistas y, de cara al próximo partido, si tuviéramos el acierto de pasar, estaría", expresó De la Fuente.

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Por su parte, Víctor Muñoz, uno de los jugadores revelación de la Liga Española con Osasuna, a tal punto que le valieron su convocatoria a la Copa del Mundo y el traspaso a un grande de Europa como lo es el Liverpool de Inglaterra, ha entrenado con normalidad, pero al llevar mucho tiempo sin competir, su participación contra Austria dependerá del escenario en el que se desarrolle el encuentro.

El tercero en discordia es Yeremy Pino, que no se le esperaba hasta las instancias finales del torneo por una lesión en el hombro, pero, para sorpresa de todos, ha trabajado al parejo de sus compañeros y podría tener minutos ingresando desde el banquillo.

Yeremy Pino sobre su lesión: Me pasó un camión por encima, pero sí estará disponible contra Austria y para el resto del torneo.

Yeremy Pino sobre su lesión: "Me pasó un camión por encima", pero sí estará disponible contra Austria y para el resto del torneo.

 (Foto: EFE)

En cuanto a Lamine Yamal, Luis de la Fuente aseguró que "ya está para jugar todo lo que se le exija" y que los servicios médicos de la selección española han sido "muy prudentes con los tiempos" para evitar cualquier tipo de recaída.

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Con este escenario por delante, se espera que el once titular de España sea con: Unai Simón en la portería; Porro, Cubarsí, Laporte y Cucurella en defensa; Pedri, Rodri y Fabián Ruíz en el mediocampo; con Lamine Yamal, Oyarzabal y Alex Baena en el frente de ataque.

Lamine Yamal solo ha anotado un gol en este Mundial y aún no completa los 90 minutos de juego.

Lamine Yamal solo ha anotado un gol en este Mundial y aún no completa los 90 minutos de juego.

 (Foto: EFE)

Por su parte, la Selección de Austria llega con el plantel casi al completo, salvo por la lesión de Philipp Mwene y Christoph Baumgartner, este último en la previa del Mundial.

Con un once titular donde se espera la presencia de: Schlager en el arco; Posch, Lienhart, Danso y Alaba en la zona defensiva; Seiwald, Schlager, Laimer, Schmid y Sabitzer en la sala de máquinas; con Arnautovic como única referencia en ataque.

¿Podrá Austria eliminar a una de las favoritas y clasificar a los 8avos de final?

¿Podrá Austria eliminar a una de las favoritas y clasificar a los 8avos de final?

 (Foto: EFE)
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Cabe destacar que la selección victoriosa de esta eliminatoria se medirá a Portugal o Croacia en los octavos de final el próximo lunes 06 de julio en Dallas.

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Redacción web
Mario Ramírez

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