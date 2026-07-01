Recibieron el peor trato del Mundial 2026 y fueron recibidos como héroes en su país

Fueron la selección con peor trato en la Copa del Mundo 2026 y este día fueron recibidos como héroes al llegar a su país a pesar de la eliminación en fase de grupos. Así fue el recibimiento al equipo de Irán.
Irán fue la representación que peor trato tuvo en el Mundial. Estados Unidos prohibió que se quedaran a dormir en su país y tuvieron que montar el campamento en Tijuana, México. Iban a EE UU solo a jugar y debían regresar a México.
Irán sufrió antes y durante el Mundial. Parte de su staff no pudo ingresar a Estados Unidos y todo su plantel se quejó del trato. Afirmaron en muchas oportunidades que no pudieron competir en igualdad de condiciones.
Este día llegaron al Aeropuerto Internacional de Mehrabad en Teherán, la capital iraní, y fueron recibidos como héroes.
Los jugadores no podían creer el cariño que les dio su afición. Incluso, muchos iraníes que pensaban viajar a Estados Unidos tampoco pudieron viajar al negarse su entrada.
Centenares de aficionados aclamaron este miércoles a los futbolistas de la selección de Irán a su regreso a Teherán, a pesar de la eliminación en la fase de grupos del Mundial, en un torneo marcado por la guerra con Estados Unidos.
"¡Irán, Irán!", se escuchaba repetidamente desde el grupo de aficionados, muchos de ellos niños acompañados de sus padres, constató la AFP.
Algunos de ellos agitaban banderas del país y muchos lucían también camisetas del Team Melli.
Entre los hinchas se veían también fotos del arquero Alireza Beiranvand, convertido en héroe nacional por sus paradas en el empate a ceros ante Bélgica, en el segundo partido.
A pesar de ese resultado ante el favorito de la llave, Irán quedó eliminado en su grupo, con un balance de tres empates en tres partidos.
"Les pedimos disculpas por no habernos podido clasificar (para dieciseisavos de final) y no habernos dado esa alegría", declaró Alireza Beiranvand a la llegada al aeropuerto Mehrabad de Teherán.
"Merecíamos llegar más lejos, pero nos complicaron la tarea", lamentó el defensa Ramin Rezaïan, en referencia a Estados Unidos, coorganizador del Mundial y país que atacó junto a Israel a Irán el 28 de febrero, dando inicio a una guerra en Oriente Medio.