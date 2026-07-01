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Recibieron el peor trato del Mundial 2026 y fueron recibidos como héroes en su país

La selección asiática se quejó durante la Copa del Mundo y atizó fuertemente contra la FIFA y Donald Trump

  • Actualizado: 01 de julio de 2026 a las 11:41
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Fueron la selección con peor trato en la Copa del Mundo 2026 y este día fueron recibidos como héroes al llegar a su país a pesar de la eliminación en fase de grupos. Así fue el recibimiento al equipo de Irán.

Fotos: EFE
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Irán fue la representación que peor trato tuvo en el Mundial. Estados Unidos prohibió que se quedaran a dormir en su país y tuvieron que montar el campamento en Tijuana, México. Iban a EE UU solo a jugar y debían regresar a México.

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Irán sufrió antes y durante el Mundial. Parte de su staff no pudo ingresar a Estados Unidos y todo su plantel se quejó del trato. Afirmaron en muchas oportunidades que no pudieron competir en igualdad de condiciones.

Foto: EFE
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Este día llegaron al Aeropuerto Internacional de Mehrabad en Teherán, la capital iraní, y fueron recibidos como héroes.

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Los jugadores no podían creer el cariño que les dio su afición. Incluso, muchos iraníes que pensaban viajar a Estados Unidos tampoco pudieron viajar al negarse su entrada.

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Centenares de aficionados aclamaron este miércoles a los futbolistas de la selección de Irán a su regreso a Teherán, a pesar de la eliminación en la fase de grupos del Mundial, en un torneo marcado por la guerra con Estados Unidos.

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"¡Irán, Irán!", se escuchaba repetidamente desde el grupo de aficionados, muchos de ellos niños acompañados de sus padres, constató la AFP.

 Foto: EFE
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Algunos de ellos agitaban banderas del país y muchos lucían también camisetas del Team Melli.

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Entre los hinchas se veían también fotos del arquero Alireza Beiranvand, convertido en héroe nacional por sus paradas en el empate a ceros ante Bélgica, en el segundo partido.

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A pesar de ese resultado ante el favorito de la llave, Irán quedó eliminado en su grupo, con un balance de tres empates en tres partidos.

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"Les pedimos disculpas por no habernos podido clasificar (para dieciseisavos de final) y no habernos dado esa alegría", declaró Alireza Beiranvand a la llegada al aeropuerto Mehrabad de Teherán.

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"Merecíamos llegar más lejos, pero nos complicaron la tarea", lamentó el defensa Ramin Rezaïan, en referencia a Estados Unidos, coorganizador del Mundial y país que atacó junto a Israel a Irán el 28 de febrero, dando inicio a una guerra en Oriente Medio.

 Foto: EFE
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