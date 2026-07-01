Africanos atizan contra Saíd Martínez por penal sancionado; redes explotan por su decisión

Saíd Martínez se vio involucrado en la que para muchos es una polémica en el Mundial 2026, para otros no. El árbitro hondureño sancionó un penal para Bélgica a los 120 minutos que segundos después se convirtió en el 3-2 para los europeos. Las redes explotaron por su determinación.
Saíd Martínez estuvo en su cuarto encuentro en Copas del Mundo, tercero como central. Anteriormente estuvo de cuarto en el Portugal vs Colombia.
El árbitro hondureño fue acompañado de los también líneas catrachos Walter López y Christian Ramírez.
Como es costumbre, el central saludó en la salida del túnel a los jugadores de ambos equipos. Aquí dándole la mano a Youri Tielemans, capitán de Bélgica.
Saíd Martínez está haciendo historia al ser el primer central hondureño en dirigir en una Copa del Mundo. En Qatar 2022 solo lo hizo como cuarto réferi.
Durante los 90 ytiempos extras tuvo un buen manejo del juego y no había tenido ninguna acción polémica.
Fue al 120 que se dio una acción que cambió todo cuando el partido estaba 2-2 y nos íbamos a los lanzamientos de penales.
Aparte de jugadores, Saíd Martínez también le mostró amarilla al DT de Bélgica, Rudi García, por su celebración cuando empataron el juego al minuto 86.
La polémica se dio al 120. En ese momento se dio una falta de Lamine Camara a Youri Tielemans, que en principio Said Martínez no señaló.
El árbitro catracho fue llamado por el VAR para que revisara la jugada y determinara una mejor decisión. El futbolista belga ganó la posición y en su intento de despeje, el senegalés terminó haciendo la falta.
Al momento de ir a ver al VAR, Saíd Martínez revisó la acción en un par de ocasiones y la terminó señalando como penal.
El estadígrafo español Míster Chip respaldó la decisión del hondureño al decir que era un "penalti de libro". Sin embargo, africanos lo reprocharon. Personas de Ghana dijeron que no era y recordaron que Martínez tampoco les sancionó un penal contra Inglaterra.
Fue en la red social X donde se dieron cientos de comentarios de africanos diciendo que Saíd Martínez y el arbitraje estaba perjudicando a Senegal, y antes lo hizo con Ghana ante Inglaterra.
Este usuario recordó un posible penal que Martínez no sancionó en el Ghana vs Inglaterra y reprochó lo sancionado a favor de Bélgica.
Este fue el momento de la revisión en el VAR donde el jugador de Senegal toca a Tielemans y se terminó dando como lanzamiento de penal.
Esta famosa cuenta en X sobre arbitraje comentó que fue Tielemans quien forzó el penal y ni siquiera debía ser vista en el VAR.
"Saíd Martínez, de Honduras. El árbitro más inútil que ha dirigido un partido jamás. Nunca jamás debería dirigir otro partido. No pertenece a este alto nivel. No tiene idea de cómo dirigir partidos, de ninguna manera le darías eso como penalti en el minuto 120, DE NINGUNA MANERA", dijo este usuario en X de origen africano.