Impulsan plataforma digital para dinamizar empleo y emprendimiento en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) formalizaron una alianza estratégica orientada a fortalecer a los emprendedores y ampliar las oportunidades laborales en la capital, mediante plataformas digitales que buscan conectar talento, empresas y negocios en crecimiento. Según lo informó la AMDC, el convenio establece la creación de las herramientas “La Capital se Mueve” y “La Capital Promueve el Talento”, iniciativas que integran capacitación, asesoría técnica y vinculación laboral en un mismo entorno digital, con el objetivo de modernizar los mecanismos de apoyo al desarrollo económico. Las autoridades explicaron que ambas plataformas funcionarán como puntos de encuentro entre emprendedores, buscadores de empleo y el sector productivo, facilitando procesos que tradicionalmente requerían trámites presenciales o intermediación prolongada. “La Capital se Mueve” está orientada al fortalecimiento de emprendimientos en distintas etapas de desarrollo, ofreciendo acompañamiento en formalización, gestión administrativa, acceso a herramientas digitales y orientación para la obtención de capital semilla. Por otra parte, “La Capital Promueve el Talento” busca crear un sistema de perfiles profesionales que permita a los ciudadanos acceder a procesos de formación técnica y conectar de forma directa con empresas que demandan mano de obra calificada.

Durante la firma del acuerdo, representantes de la AMDC y la CCIT coincidieron en que la iniciativa responde a la necesidad de reducir la brecha entre la oferta y demanda laboral, así como de fortalecer la competitividad de los pequeños y medianos negocios. El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, destacó que la alianza representa un avance en la modernización de la gestión municipal y en la generación de oportunidades para la población económicamente activa de la capital. Según explicó, el proyecto busca impulsar la creación de nuevos negocios y acompañar a los ya existentes para que puedan consolidarse y generar empleo formal dentro de la ciudad. En ese sentido, se prevé que los emprendimientos beneficiados reciban asistencia para mejorar procesos internos, ampliar mercados y fortalecer su sostenibilidad a mediano y largo plazo, con apoyo técnico especializado. Además, la plataforma de talento humano permitirá a los usuarios acceder a rutas de capacitación alineadas con la demanda del sector empresarial, promoviendo una mejor preparación para la inserción laboral. La CCIT resaltó que la iniciativa también representa una oportunidad para el sector privado, al facilitar el acceso a perfiles laborales más preparados y reducir los tiempos de búsqueda de personal calificado.