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Honduras enviará ayuda a Venezuela por terremotos: diputados donarán un día de salario

Un día de salario donarán los diputados para enviar ayuda a Venezuela. A esta contribución también se sumarán los 15 días de salario descontados a tres diputados sancionados de Libre

  • Actualizado: 01 de julio de 2026 a las 16:08
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A una semana de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela, Honduras confirmó que enviará ayuda para las personas afectadas por la emergencia. ¿Qué tipo de asistencia será enviada? Estos son los detalles.

 Foto: Agencia EFE
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El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó una resolución para enviar ayuda humanitaria a las familias afectadas por el doble terremoto registrado en Venezuela.

 Foto: EL HERALDO
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Según lo aprobado, los diputados donarán un día de salario para la ayuda humanitaria. Además, se incorporarán los 15 días de salario descontados a tres diputados sancionados del partido Libertad y Refundación (Libre).

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De acuerdo con información publicada por el Congreso Nacional, los fondos serán utilizados para la compra de alimentos e insumos que serán enviados a las personas afectadas.

 Foto: EL HERALDO
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El Congreso Nacional coordinará el traslado de alimentos, medicamentos, agua potable, insumos médicos y artículos de higiene para las comunidades afectadas.

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Los productos, según informaron, serán enviados mediante transporte aéreo o marítimo con el objetivo de garantizar que la ayuda llegue a las zonas que más lo necesitan.

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Una vez finalizada la misión humanitaria en Venezuela, la Junta Directiva del Congreso Nacional deberá presentar ante el pleno un informe detallado sobre la ejecución de los recursos y el traslado de la asistencia.

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La resolución presentada por Zambrano fue aprobada por unanimidad de votos en el Congreso Nacional.

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La situación en Venezuela continúa siendo crítica a una semana de la tragedia. Hasta el momento, las autoridades reportan 2,295 personas fallecidas, 11,267 heridas y 12,841 damnificadas.

 Foto: Agencia EFE
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"Al día de hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas, 11.267 personas heridas. Estamos contando al momento 12.841 personas damnificadas", indicó Rodríguez durante un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

 Foto: Agencia EFE
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