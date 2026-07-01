Honduras condecora a embajadora de la OEA con la Orden Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.-La Cancillería de la República condecoró este miércoles a Catherine Pognat, representante de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el país, con la Orden Francisco Morazán, en reconocimiento a su aporte al fortalecimiento de la cooperación y la institucionalidad durante su misión diplomática.

Durante el acto de distinción participó la canciller Mireya Agüero en conjunto con integrantes del cuerpo diplomático, donde se destacó la trayectoria de Pognat en "momentos históricos para el país".

Al recibir la condecoración, Pognat expresó su agradecimiento a Honduras por el reconocimiento recibido al concluir su misión diplomática.

“La Orden de Francisco Morazán en el grado de Gran Oficial, para mí, es el gesto más generoso que este país al que he llegado a querer profundamente. Gracias por este reconocimiento que llevo en el corazón”, aseguró.