IP inicia recaudación de la Tasa Única Anual Vehicular 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto de la Propiedad (IP) inició este miércoles el proceso de recaudación de la Tasa Única Anual Vehicular (TUAV) correspondiente al período 2026, de acuerdo con el calendario de pago establecido por la ley. Durante el mes de julio deberán realizar el pago los propietarios de vehículos cuyas placas finalizan en los números o y 1. El Instituto de la Propiedad hace un llamado a los contribuyentes para cumplir con esta obligación dentro del plazo correspondiente y evitar recargos o inconvenientes.

La institución informó que las tasas vehiculares de todas las terminaciones de placa ya se encuentran disponibles en el sistema, lo que permite a los propietarios efectuar el pago de forma anticipada, sin necesidad de esperar el mes asignado en el calendario oficial. El cronograma de pago continúa en agosto para las placas con terminación 2 y 3; en septiembre para 4 y 5; en octubre para 6 y 7; en noviembre para 8 y 9; y en diciembre para motocicletas, vehículos del Estado y remolques. Como parte de las proyecciones para este período, el Instituto de la Propiedad estima recaudar alrededor de L. 750 millones de lempiras durante julio y alcanzar una recaudación total de L. 5.4 mil millones de lempiras al cierre del calendario 2026.