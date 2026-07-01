IP inicia recaudación de la Tasa Única Anual Vehicular 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto de la Propiedad (IP) inició este miércoles el proceso de recaudación de la Tasa Única Anual Vehicular (TUAV) correspondiente al período 2026, de acuerdo con el calendario de pago establecido por la ley.
Durante el mes de julio deberán realizar el pago los propietarios de vehículos cuyas placas finalizan en los números o y 1.
El Instituto de la Propiedad hace un llamado a los contribuyentes para cumplir con esta obligación dentro del plazo correspondiente y evitar recargos o inconvenientes.
La institución informó que las tasas vehiculares de todas las terminaciones de placa ya se encuentran disponibles en el sistema, lo que permite a los propietarios efectuar el pago de forma anticipada, sin necesidad de esperar el mes asignado en el calendario oficial.
El cronograma de pago continúa en agosto para las placas con terminación 2 y 3; en septiembre para 4 y 5; en octubre para 6 y 7; en noviembre para 8 y 9; y en diciembre para motocicletas, vehículos del Estado y remolques.
Como parte de las proyecciones para este período, el Instituto de la Propiedad estima recaudar alrededor de L. 750 millones de lempiras durante julio y alcanzar una recaudación total de L. 5.4 mil millones de lempiras al cierre del calendario 2026.
La institución reiteró que estos recursos contribuyen al fortalecimiento de la administración pública y reafirmó su compromiso de continuar modernizando sus servicios para ofrecer a la ciudadanía procesos cada vez más ágiles, transparentes y eficientes.
Al respecto la Directora de Registro Vehicular del IP, Bessy Alvarado dijo: "A partir de hoy pueden pasar por el sistema bancario por sus boletas debido a que ya están generadas en las trece instituciones bancarias autorizadas".
"A partir del 30 de junio se han habilitado las oficinas en Los Laureles para que puedan hacer sus trámites", refirió Alvarado.
"Además tenemos planes de pago para las personas que tienen mora y lo pueden hacer en linea o en las diferentes oficinas", manifestó.
En relación a las placas, detalló que en el ultimo trimestre se estarán entregando las nuevas placas".
En cuanto a la tasa vehicular del Estado, aseguró que "se mantienen los mismos costos por lo que no hay incrementos para este año".
Destacó que a partir de hoy 1 de julio entra en vigencia una nueva boleta y que es de color azul y se recomienda a los propietarios de vehículos que soliciten el nuevo documento".
Se entregaron más de 400 mil boletas a las instituciones bancarias a nivel nacional.
El parque vehicular es de más de 3 millones de vehículos.
En relación a la amnistía vehicular, Bessy Alvarado dijo que "fue aprobada y se espera la publicación en el Diario Oficial La Gaceta y comprende del año 2025 y. Los anteriores por lo que solo deben pagar la tasa sin multas y recargos".