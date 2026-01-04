Hasta este lunes se podrá realizar pago de la matrícula vehicular de diciembre tras ampliación del IP

Tegucigalpa, Honduras.- Tras el cierre de bancos y sucursales durante las festividades de fin de año, el Instituto de la Propiedad (IP) amplió el plazo de pago de matrícula vehicular hasta este lunes 5 de enero de 2026, el cual venció oficialmente el 31 de diciembre.
El pago del monto vehicular inició en julio de 2025 con las terminaciones de placas 0 y 1, en agosto con las placas terminadas en 2 y 3, en septiembre a las placas 4 y 5, en octubre a las 6 y 7 y en noviembre a las 8 y 9.
En el mes de diciembre tocó el pago a los propietarios de motocicletas, remolques y rastras. Sin embargo, el IP determinó extender el plazo para el pago de la matrícula vehicular tras las fechas festivas.
“Con el objetivo de facilitar el cumplimiento oportuno de las obligaciones vehiculares y en vista de que las festividades de fin de año correspondientes al miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero coinciden con días de semana, se ha determinado extender el plazo para el pago de la matrícula vehicular del mes de diciembre hasta el lunes 5 de enero de 2026”, informó el IP.
De igual forma, el IP informó que, debido a los procesos logísticos propios del cierre del año, se han presentado limitaciones temporales en la distribución de boletas de revisión física en algunas instituciones bancarias.
No obstante, aclaró que los ciudadanos pueden efectuar el pago de su matrícula vehicular normal y, en caso de que no se les proporcione la boleta física, podrán utilizar la boleta de revisión digital.
Pese al plazo, el IP recordó que no existe una amnistía vehicular vigente que exonere del pago de multas, recargos o intereses por mora, por lo que exhortó a los contribuyentes que debían pagar en diciembre a hacerlo este lunes 5 de enero para evitar cargos adicionales.