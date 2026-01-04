Hasta este lunes se podrá realizar pago de la matrícula vehicular de diciembre tras ampliación del IP

Tegucigalpa, Honduras.- Tras el cierre de bancos y sucursales durante las festividades de fin de año, el Instituto de la Propiedad (IP) amplió el plazo de pago de matrícula vehicular hasta este lunes 5 de enero de 2026, el cual venció oficialmente el 31 de diciembre.

El pago del monto vehicular inició en julio de 2025 con las terminaciones de placas 0 y 1, en agosto con las placas terminadas en 2 y 3, en septiembre a las placas 4 y 5, en octubre a las 6 y 7 y en noviembre a las 8 y 9.

En el mes de diciembre tocó el pago a los propietarios de motocicletas, remolques y rastras. Sin embargo, el IP determinó extender el plazo para el pago de la matrícula vehicular tras las fechas festivas.