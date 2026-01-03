Nasralla tras captura de Maduro: "Celebramos la libertad del pueblo de Venezuela"

Tegucigalpa, Honduras.- La captura de Nicolás Maduro generó reacciones inmediatas en distintos sectores políticos de Honduras, entre ellas la del excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien se pronunció en redes sociales con un mensaje de respaldo al pueblo venezolano.
En su mensaje, Nasralla expresó de forma directa su respaldo a los ciudadanos venezolanos que fueron forzados a abandonar su país como consecuencia de las políticas aplicadas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
“Celebramos la libertad del pueblo de Venezuela hoy 3 de enero de 2026. Más de siete millones de personas tuvieron que salir de su país por culpa de la dictadura de Chávez y Maduro”, posteó.
Nasralla señaló que el régimen venezolano se sostuvo mediante la concentración del poder y la negación de oportunidades laborales, lo que derivó en una profunda crisis social y económica, pese a tratarse de un país con amplios recursos naturales.
A su criterio, ese modelo perpetuó el control de una élite burocrática bajo promesas que nunca se cumplieron.
Nasralla también reflexionó sobre el concepto de democracia, afirmando que no puede reducirse únicamente al acto de votar.
“Para que una democracia sea real, el voto debe ser algo más que un papel en una urna; debe ser un mandato vinculante con procesos electorales auditables y libres de sospecha”, sostuvo en su publicación.
Réplica en Honduras
El excandidato presidencial trasladó su análisis a la realidad hondureña, asegurando que el país atraviesa una crisis de legitimidad democrática.
Según expresó, los recientes procesos electorales han generado desconfianza ciudadana y han debilitado la institucionalidad, lo que impacta en la estabilidad social y económica.
En ese contexto, Nasralla afirmó que los hechos ocurridos el 30 de noviembre marcaron un punto de quiebre para la democracia en Honduras, al considerar que la voluntad popular no fue respetada ni contada de forma transparente.
El pronunciamiento también abordó el tema migratorio, al comparar la situación venezolana con la hondureña. Nasralla señaló que mientras Venezuela podría iniciar una etapa de retorno para millones de sus ciudadanos, Honduras continúa expulsando población por la falta de oportunidades laborales y la incertidumbre política.
“A partir de hoy los venezolanos podrán regresar a su tierra en libertad. No podemos decir lo mismo de nuestros 2.5 millones de compatriotas hondureños que escaparon a Estados Unidos y a España por no encontrar trabajo”, expresó, al tiempo que advirtió sobre el riesgo de consolidar un gobierno que, a su juicio, no emana de la voluntad popular.
Finalmente, reiteró su postura frente a cualquier forma de autoritarismo, tanto de izquierda como de derecha, advirtiendo que un gobierno ilegítimo solo profundiza el sufrimiento social y la migración forzada.
“Mi convicción es: democracia siempre, dictadura nunca”, concluyó.