Nasralla tras captura de Maduro: "Celebramos la libertad del pueblo de Venezuela"

Tegucigalpa, Honduras.- La captura de Nicolás Maduro generó reacciones inmediatas en distintos sectores políticos de Honduras, entre ellas la del excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien se pronunció en redes sociales con un mensaje de respaldo al pueblo venezolano. En su mensaje, Nasralla expresó de forma directa su respaldo a los ciudadanos venezolanos que fueron forzados a abandonar su país como consecuencia de las políticas aplicadas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. “Celebramos la libertad del pueblo de Venezuela hoy 3 de enero de 2026. Más de siete millones de personas tuvieron que salir de su país por culpa de la dictadura de Chávez y Maduro”, posteó.

Nasralla señaló que el régimen venezolano se sostuvo mediante la concentración del poder y la negación de oportunidades laborales, lo que derivó en una profunda crisis social y económica, pese a tratarse de un país con amplios recursos naturales. A su criterio, ese modelo perpetuó el control de una élite burocrática bajo promesas que nunca se cumplieron. Nasralla también reflexionó sobre el concepto de democracia, afirmando que no puede reducirse únicamente al acto de votar. "Para que una democracia sea real, el voto debe ser algo más que un papel en una urna; debe ser un mandato vinculante con procesos electorales auditables y libres de sospecha", sostuvo en su publicación.

Réplica en Honduras