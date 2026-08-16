Onda tropical dejará lluvias y chubascos durante este lunes en Honduras

“Esperándose los mayores acumulados de precipitación en la región oriental, áreas de la región central y también áreas de la región norte del país”, detalló García.

Los mayores acumulados de precipitación se esperan en la región oriental, además de áreas de la región central y de la región norte del país.

Jairo García, pronosticador de turno de Cenaos, explicó que se esperan precipitaciones en buena parte del territorio. “Este día esperamos el desplazamiento de una onda tropical que va a estar produciendo condiciones de lluvias y chubascos débiles a moderados con actividad eléctrica en la mayoría de las regiones del país”.

Tegucigalpa, Honduras.- El desplazamiento de una onda tropical producirá este lunes 17 de agosto lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica en la mayoría de las regiones de Honduras .

En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico establece oleaje de 1 a 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

“En cuanto a la altura del oleaje estaría de 1 a 3 pies en el litoral caribe y de 1 a 3 pies en el golfo de Fonseca”, señaló el pronosticador de turno de Cenaos.

Para Tegucigalpa se espera una temperatura máxima de 29 C° y una mínima de 20 C°. En la región central, la máxima será de 32 C° y la mínima de 22 C°.

La región insular tendrá una temperatura máxima de 31 C° y una mínima de 23 C°, mientras que en la región norte se esperan 32 C° como máxima y 25 C° como mínima.

En la región oriental se pronostica una máxima de 31 C° y una mínima de 23 C°. En el sur se registrará la temperatura máxima más alta del país, con 38 C°, mientras la mínima será de 28 C°.

Finalmente, en la región occidental se espera una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 17 C°, de acuerdo con el pronóstico presentado por Jairo García, de Cenaos.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).