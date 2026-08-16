Onda tropical traerá lluvias, pero déficit de agua persiste en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una onda tropical ingresará al territorio hondureño y dejará lluvias en gran parte del país este lunes y martes, aunque los acumulados serán insuficientes para aliviar de manera significativa la sequía que afecta varias regiones.

Francisco Argeñal, director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), explicó que las precipitaciones alcanzarán diferentes sectores, incluida la zona sur y central del país, así como el norte de Tegucigalpa.

“Tenemos pronóstico de lluvias para mañana debido al ingreso de una onda tropical. Se van a generar precipitaciones en la mayor parte del país”, pronosticó el especialista.

En los alrededores de Tegucigalpa se prevén acumulados de entre 10 y 15 milímetros, mientras que en el occidente del país podrían registrarse entre 20 y 30 milímetros.

“En la zona occidental esperamos acumulados de 20 a 30 milímetros y máximos de hasta 50 milímetros, principalmente en las partes altas de Ocotepeque”, detalló el entrevistado.

Las lluvias serán principalmente chubascos de leves a moderados y tendrán una duración corta. De acuerdo con Argeñal, los episodios podrían extenderse aproximadamente durante media hora.

Los remanentes de la onda tropical podrían provocar algunos chubascos aislados durante el martes. Después, las condiciones cambiarán y predominará el tiempo seco durante varios días.