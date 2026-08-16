Onda tropical traerá lluvias, pero déficit de agua persiste en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una onda tropical ingresará al territorio hondureño y dejará lluvias en gran parte del país este lunes y martes, aunque los acumulados serán insuficientes para aliviar de manera significativa la sequía que afecta varias regiones.
Francisco Argeñal, director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), explicó que las precipitaciones alcanzarán diferentes sectores, incluida la zona sur y central del país, así como el norte de Tegucigalpa.
“Tenemos pronóstico de lluvias para mañana debido al ingreso de una onda tropical. Se van a generar precipitaciones en la mayor parte del país”, pronosticó el especialista.
En los alrededores de Tegucigalpa se prevén acumulados de entre 10 y 15 milímetros, mientras que en el occidente del país podrían registrarse entre 20 y 30 milímetros.
“En la zona occidental esperamos acumulados de 20 a 30 milímetros y máximos de hasta 50 milímetros, principalmente en las partes altas de Ocotepeque”, detalló el entrevistado.
Las lluvias serán principalmente chubascos de leves a moderados y tendrán una duración corta. De acuerdo con Argeñal, los episodios podrían extenderse aproximadamente durante media hora.
Los remanentes de la onda tropical podrían provocar algunos chubascos aislados durante el martes. Después, las condiciones cambiarán y predominará el tiempo seco durante varios días.
“Después tendremos condiciones secas prácticamente hasta finales de la próxima semana. Los remanentes podrían generar algunos chubascos aislados el martes”, informó el entrevistado a EL HERALDO.
Aunque las lluvias permitirán que el agua comience a correr sobre el suelo y generarán algún aporte a los embalses, Cenaos advierte que el beneficio será mínimo frente al déficit acumulado.
“Con acumulados de 5 a 10 milímetros el agua ya corre sobre el suelo, pero será un aporte mínimo. No significa que se vaya a resolver el problema”, consideró Argeñal.
Por otro lado, señaló que la canícula intensa continuará hasta finales de agosto o principios de septiembre. Posteriormente se espera una recuperación de las precipitaciones durante septiembre y octubre.
Analizan posible alerta roja
La situación de sequía también mantiene bajo análisis los niveles de las principales fuentes de abastecimiento de agua de las represas La Concepción y Los Laureles, así como la represa hidrólectirca Francisco Morazá, más conocida como "El Cajón".
“Esta situación tiene un fuerte impacto en La Concepción y Los Laureles, y también en El Cajón, porque el río Humuya está recibiendo poca agua”, informó Argeñal.
Ante este escenario, el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) analizará este lunes la situación de las alertas junto con representantes técnicos de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).
“El ministro (Reynaldo Sánchez) convocó para mañana a una reunión para revisar el tema de las alertas. A partir de esa reunión se tomará alguna decisión”, adelantó Argeñal.
La evaluación incluirá los resultados del trabajo de campo realizado inicialmente en 73 municipios, cifra que aumentó a 74 con la incorporación del Distrito Central, donde se midieron los efectos de la sequía.
"Se hizo un levantamiento de los impactos de la sequía en seguridad alimentaria, producción agrícola, agua para consumo humano y salud”, expuso el entrevistado.
Según los resultados preliminares revisados por las autoridades, más de 30 municipios presentan problemas considerables de inseguridad alimentaria. Esta información será contrastada con los pronósticos de lluvia.