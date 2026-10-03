Entreno de Honduras: José Molina toma decisión con grupo de jugadores y Denil Maldonado preocupa

Honduras trabaja herido tras caer ante Martinica en Nations League. Así se vivió la jornada de práctica de este sábado.
La Selección de Honduras regresó este sábado al país después de sufrir una dolorosa derrota 2-1 ante Martinica en la Liga de Naciones de Concacaf.
La Bicolor llegó a Honduras después del mediodía y rápidamente se trasladó al Estadio Nacional Chelato Uclés para continuar con su preparación.
El equipo dirigido por José Francisco Molina realizó su entrenamiento bajo un clima fresco en Tegucigalpa.
Los futbolistas que fueron titulares contra Martinica realizaron principalmente trabajos de recuperación y trote alrededor del terreno de juego.
Mientras tanto, los jugadores que tuvieron menos minutos o no participaron en el partido realizaron ejercicios con balón.
Uno de los principales focos de atención fue Denil Maldonado, quien trabajó separado del resto de sus compañeros.
El capitán hondureño realizó la sesión con un vendaje en su rodilla derecha, zona que ya había presentado molestias durante esta fecha FIFA.
La situación de Maldonado genera preocupación de cara al próximo compromiso de la Bicolor. Ante Martinica no estuvo.
Honduras llega a esta última jornada con tres puntos, producto de un triunfo ante Jamaica y derrotas ante Surinam y Martinica.
El resultado ante Martinica complicó las aspiraciones de la Bicolor en el Grupo B de la Liga de Naciones.
Erick “Yio” Puerto adelantó a Honduras en el partido, pero Martinica remontó con goles de Jonathan Varane y Jonathan Mexique.
Ahora, el equipo de Molina deberá recuperarse rápidamente física y mentalmente para afrontar el último partido de la fase de grupos.
Honduras enfrentará a Jamaica este lunes 5 de octubre en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, en un duelo decisivo para sus aspiraciones en el torneo.
La "H" trabaja a todo vapor para lograr recuperarse del sabor amargo.