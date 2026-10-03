Vaguada dejará lluvias y chubascos en Honduras este domingo 4 de octubre

De acuerdo con el pronosticador, las lluvias y chubascos tendrán sus mayores acumulados e intensidad en las regiones occidental, central y sur de Honduras.

“Tendremos una vaguada en superficie, producto de la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico”, detalló Ochoa.

El pronosticador de turno de Cenaos, Will Ochoa, explicó que el fenómeno se produce por la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico.

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada en superficie provocará este domingo 4 de octubre abundante nubosidad, lluvias y chubascos de débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional.

Ochoa señaló que las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional.

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En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá normal en la costa norte, con olas de tres pies.

Para el Golfo de Fonseca se prevé un oleaje levemente alterado, con alturas de entre 2 y 4 pies.

Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 30 C° y una mínima de 20 C°. En la región central, la máxima será de 31 C° y la mínima de 22 C°.

La región insular tendrá una máxima de 31 C° y una mínima de 29 C°, mientras que la región norte alcanzará 32 C° como máxima y 24 C° como mínima.

En la región oriental se esperan 32 C° de máxima y 23 C° de mínima. La región sur tendrá la temperatura máxima más alta, con 34 C°, y una mínima de 24 C°.

Por su parte, la región occidental registrará una máxima de 30 C° y una mínima de 15 C°, de acuerdo con el pronóstico proporcionado por Will Ochoa, de Cenaos.

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