Un fuerte congestionamiento vial mantiene inmovilizados a cientos de vehículos en la salida al sur de la capital este mediodía, luego de que además del tráfico habitual un incidente con una cisterna impide el tránsito en la concurrida carretera.
Más temprano se conoció que una cisterna intentó dar la vuelta en un tramo de la carretera a la altura de Loarque, pero esta quedó atorada en plena vía al no poder maniobrar y eso provocó que la zona -ya complicada por el tráfico- colapsara.
A la altura de Loarque, los automotores llevan largo tiempo esperando avanzar. Al parecer el problema es más adelante, antes de llegar al puente de Germania.
El tráfico pesado provoca que la fila para ingresar a la salida al sur rebasa del intercambio de Lomas de Toncontín, viniendo del sector de Las Uvas.
Esto debido a que los vehículos que buscan dejar el anillo periférico y desviarse hacia el sur no logran avanzar al acercarse al puente de Loarque.
Según el sitio online de Waze, el tráfico en el carril de norte a sur llega hasta Residencial Las Uvas.
La fila abarca todos los carriles colapsando la zona tanto de ida como de venida.
Otro de los tramos afectados es el que viene del lado de La Cañada pues a medida que se acercan al desvío del anillo periférico hacia Loarque todo está saturado, tanto virando por la Fuerza Aérea Hondureña como en el retorno aledaño a Palma Real.
El tramo de sur a norte presenta una larga fila que termina en La Cañada, según Waze, además de parte del inicio del carril de salida de la Vía Rápida.
Los conductores que proceden de Lomas de Toncontín, pasando frente a la Fuerza Aérea Honduras también encuentran tráfico pesado, sin mayor avance.