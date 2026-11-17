Las fisuras detectadas en el puente Papa Francisco continúan avanzando y alcanzan hasta 59.3 centímetros de profundidad, según un estudio técnico elaborado en septiembre de 2026. El documento advierte que los daños permanecen activos y no muestran señales de estabilización. Aquí los detalles.
El informe, elaborado por el ingeniero estructural Nelson Centeno Barahona para Ingenieros Calona de Honduras (Incah), comparó las condiciones de la estructura con las mediciones realizadas en abril y encontró un agravamiento de las grietas en distintos componentes del puente.
La fisura de mayor profundidad fue localizada en la conexión del bloque sísmico de la pilastra 5. El análisis atribuye este daño a que las barras de acero utilizadas para reforzar el concreto quedaron orientadas en sentido contrario a las fuerzas que debían soportar.
Las inspecciones también identificaron otros cinco puntos afectados: uno en la viga cabecera 1 y cuatro en la viga cabecera 5. En estas zonas se registraron profundidades de entre 2.8 y 12.3 centímetros, mientras que las aberturas superficiales de las seis fisuras examinadas oscilaron entre 0.4 y 1.2 milímetros.
Uno de los hallazgos más preocupantes es que algunas grietas sobrepasaron el acero de refuerzo entre abril y septiembre. En las primeras mediciones todavía no alcanzaban esas barras metálicas, pero las revisiones posteriores evidenciaron que el agrietamiento continuó avanzando hasta rebasarlas.
Las mediciones también mostraron que algunas aberturas pasaron de aproximadamente 0.3 milímetros en abril a valores de hasta un milímetro en septiembre. Además, después de los primeros sellados se encontraron nuevas fisuras y otras que volvieron a abrirse, lo que confirma que los tratamientos iniciales no detuvieron el deterioro.
El estudio identificó otras alteraciones en el concreto, entre ellas pequeñas deformaciones en las superficies agrietadas, que sobresalen entre 0.1 y 0.5 milímetros. También encontró fisuras posiblemente relacionadas con cambios en las fuerzas que reciben las vigas y con las uniones entre estas estructuras y las columnas de soporte.
El informe advierte que las grietas afectan componentes fundamentales para sostener el peso del puente y que la ausencia de daños visibles en algunas zonas no garantiza que el concreto conserve su resistencia. Por ello, considera que la evolución de las fisuras podría comprometer la capacidad de los elementos afectados y provocar fallas de mayor gravedad.
Ante estos hallazgos, el especialista recomienda reforzar cuanto antes las partes dañadas. También advierte que volver a sellar las grietas no constituye una solución definitiva, debido a que las mediciones posteriores a los primeros tratamientos demostraron que continúan activas.
Aunque Incah y la Asociación de Consultores en Ingeniería (ACI) definieron desde el 22 de junio una propuesta para reparar las fisuras, reforzar la estructura y modificar sus apoyos, las obras todavía no comienzan. Ambas empresas solicitaron autorización a la Alcaldía el 30 de septiembre para ejecutar los trabajos.