En fotos: vecinos de Las Uvas cierran acceso y exigen frenar construcciones en El Cimarrón

La entrada a la residencial Las Uvas, en la capital, amaneció cerrada este sábado 14 de noviembre debido a una protesta de sus habitantes, quienes exigen a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) frenar los permisos de construcción en el cerro El Cimarrón.
Los pobladores manifiestan su rechazo a los proyectos que, según consideran, amenazan el entorno natural de la zona y afectan la tranquilidad de quienes residen en el sector.
Entre sus principales exigencias está que El Cimarrón sea declarado el pulmón de la capital y que no se autoricen más construcciones en el cerro, que es una de las últimas áreas verdes que conserva Tegucigalpa.
"Queremos que se declare El Cimarrón como el pulmón de la capital. No queremos más permisos de construcción en ese cerro porque es la última montañita que nos queda", expresaron los vecinos.
Otra de las demandas está relacionada con el abastecimiento de agua. Los habitantes se oponen a que Plaza Las Uvas realice conexiones a las tuberías que abastecen a la residencial y piden que el proyecto se conecte directamente a las tuberías madre del anillo periférico.
Asimismo, exigen que Plaza Las Uvas construya sus propios accesos y no utilice las calles de la residencial para facilitar la entrada y salida de vehículos hacia el complejo comercial.
Los manifestantes también cuestionan el tránsito de equipo pesado por las calles de la zona, debido a las molestias que ocasiona a los residentes y a las condiciones de las vías.
A esto se suma el rechazo a los horarios de funcionamiento de los negocios del sector, pues los pobladores reclaman que algunos establecimientos permanecen abiertos hasta altas horas de la noche.
Los vecinos piden a las autoridades municipales revisar las autorizaciones otorgadas para los proyectos de construcción y atender sus preocupaciones sobre el impacto que estas actividades podrían generar en la zona residencial.
El cierre de la entrada a Las Uvas refleja el descontento de los habitantes, quienes buscan respuestas de las autoridades y soluciones a sus exigencias antes de que continúen los proyectos que cuestionan.