Desmantelan cámaras clandestinas escondidas en dos colonias capitalinas

La Policía Nacional desmanteló una red de cámaras de vigilancia clandestinas que, según las investigaciones, era utilizada por integrantes de la Pandilla 18 para monitorear los movimientos de las autoridades en las colonias Brisas de Olancho y La Laguna, en Tegucigalpa.
El operativo fue ejecutado este viernes 13 de noviembre por equipos de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), de la Regional No. 5.
Durante las inspecciones, los agentes localizaron varios dispositivos instalados en puntos estratégicos de ambas colonias, donde permanecían ocultos para evitar que fueran detectados por los residentes y las autoridades.
Las cámaras estaban camufladas en diferentes estructuras, entre ellas maceteras, canaletas y postes del alumbrado público, así como en otros espacios de viviendas que permitían mantener una vigilancia constante de los sectores.
En algunos de los lugares intervenidos, los dispositivos permanecían completamente ocultos y únicamente dejaban expuesto un pequeño orificio por donde sobresalía el lente de la cámara, mientras el resto del equipo estaba cubierto.
Uno de los hallazgos se produjo en la entrada de la colonia La Laguna, donde los equipos policiales identificaron tres cámaras instaladas en un árbol de mango.
La ubicación de estos dispositivos, entre las ramas y a considerable altura, les permitía ampliar el rango de vigilancia y pasar desapercibidos para quienes transitaban por la zona.
De acuerdo con las investigaciones policiales, la red tecnológica era utilizada presuntamente por los pandilleros para seguir los desplazamientos de los uniformados y conocer sus movimientos dentro de las colonias.
Asimismo, el sistema les permitía controlar las entradas y salidas de los sectores intervenidos, además de alertar sobre la presencia de patrullas y otros equipos de seguridad.
Con este mecanismo, los integrantes de la estructura criminal buscaban anticiparse a los operativos policiales y facilitar el desarrollo de sus actividades ilícitas mediante el monitoreo de los espacios públicos.
El desmantelamiento de esta red forma parte de las acciones operativas de la DAET, desarrolladas en el marco del Plan Escudo de Honduras, una estrategia orientada a debilitar las capacidades logísticas y de vigilancia de las estructuras criminales.
Las autoridades señalaron que estas intervenciones también buscan recuperar el control de los espacios públicos y fortalecer las condiciones de seguridad para los habitantes de las zonas donde operan estas estructuras.