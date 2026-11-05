  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Retoman restauración del antiguo Palacio Municipal de Tegucigalpa

La recuperación del inmueble patrimonial se dividirá en dos fases, comenzando por las fachadas. Parte del edificio funcionará como museo abierto al público.

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 16:27
Retoman restauración del antiguo Palacio Municipal de Tegucigalpa
1 de 10

Después de varios anuncios y una primera intervención que no logró concretar la recuperación del inmueble, los trabajos de restauración del antiguo Palacio Municipal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) fueron retomados, en medio de las expectativas por rescatar esta histórica edificación de Tegucigalpa. ¿Qué sabemos de la obra?

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
Retoman restauración del antiguo Palacio Municipal de Tegucigalpa
2 de 10

La recuperación del edificio fue anunciada inicialmente en 2024 y los trabajos comenzaron en febrero de 2025. En ese momento, la administración municipal anterior proyectó concluir el proyecto en seis meses, con una inversión superior a los 11.2 millones de lempiras.
Retoman restauración del antiguo Palacio Municipal de Tegucigalpa
3 de 10

Pese a los anuncios de recuperación, el antiguo Palacio Municipal permaneció durante meses sin avances físicos significativos. Un recorrido realizado por EL HERALDO constató el deterioro de la estructura y la falta de una transformación visible en sus espacios interiores.
Retoman restauración del antiguo Palacio Municipal de Tegucigalpa
4 de 10

El inmueble está catalogado como patrimonio categoría A, una condición que exige cuidados especiales durante su restauración. Su antigüedad y los materiales originales representan un desafío para los trabajos que buscan recuperar su valor arquitectónico e histórico.
Retoman restauración del antiguo Palacio Municipal de Tegucigalpa
5 de 10

Ana Castro, directora del Centro Histórico del Distrito Central, explicó a EL HERALDO tiempo atrás que la nueva estrategia de recuperación contempla dos fases: una primera enfocada en la parte exterior del edificio y una segunda destinada a la intervención de sus espacios interiores.
Retoman restauración del antiguo Palacio Municipal de Tegucigalpa
6 de 10

La primera etapa comprende trabajos en las fachadas, puertas, ventanas, pintura y otros elementos arquitectónicos que permitan devolverle al inmueble parte de su imagen original. Esta fase podría extenderse aproximadamente tres meses, siempre que no surjan complicaciones.
Retoman restauración del antiguo Palacio Municipal de Tegucigalpa
7 de 10

La intervención del interior representa uno de los mayores desafíos del proyecto, debido a la presencia de carpintería antigua, detalles artesanales e instalaciones eléctricas e hidrosanitarias que requieren estudios y tratamientos especializados.
Retoman restauración del antiguo Palacio Municipal de Tegucigalpa
8 de 10

La restauración del antiguo Palacio Municipal busca rescatar una edificación con más de un siglo de historia.

Retoman restauración del antiguo Palacio Municipal de Tegucigalpa
9 de 10

Las autoridades municipales sostienen que los trabajos deben realizarse con procedimientos adecuados para preservar sus características patrimoniales.
Retoman restauración del antiguo Palacio Municipal de Tegucigalpa
10 de 10

Una vez recuperado, el inmueble tendrá un nuevo uso y parte de sus instalaciones funcionará como museo abierto al público, según explicó la directora del Centro Histórico, Ana Castro.
Cargar más fotos