Retoman restauración del antiguo Palacio Municipal de Tegucigalpa

Después de varios anuncios y una primera intervención que no logró concretar la recuperación del inmueble, los trabajos de restauración del antiguo Palacio Municipal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) fueron retomados, en medio de las expectativas por rescatar esta histórica edificación de Tegucigalpa. ¿Qué sabemos de la obra?
La recuperación del edificio fue anunciada inicialmente en 2024 y los trabajos comenzaron en febrero de 2025. En ese momento, la administración municipal anterior proyectó concluir el proyecto en seis meses, con una inversión superior a los 11.2 millones de lempiras.
Pese a los anuncios de recuperación, el antiguo Palacio Municipal permaneció durante meses sin avances físicos significativos. Un recorrido realizado por EL HERALDO constató el deterioro de la estructura y la falta de una transformación visible en sus espacios interiores.
El inmueble está catalogado como patrimonio categoría A, una condición que exige cuidados especiales durante su restauración. Su antigüedad y los materiales originales representan un desafío para los trabajos que buscan recuperar su valor arquitectónico e histórico.
Ana Castro, directora del Centro Histórico del Distrito Central, explicó a EL HERALDO tiempo atrás que la nueva estrategia de recuperación contempla dos fases: una primera enfocada en la parte exterior del edificio y una segunda destinada a la intervención de sus espacios interiores.
La primera etapa comprende trabajos en las fachadas, puertas, ventanas, pintura y otros elementos arquitectónicos que permitan devolverle al inmueble parte de su imagen original. Esta fase podría extenderse aproximadamente tres meses, siempre que no surjan complicaciones.
La intervención del interior representa uno de los mayores desafíos del proyecto, debido a la presencia de carpintería antigua, detalles artesanales e instalaciones eléctricas e hidrosanitarias que requieren estudios y tratamientos especializados.
La restauración del antiguo Palacio Municipal busca rescatar una edificación con más de un siglo de historia.
Las autoridades municipales sostienen que los trabajos deben realizarse con procedimientos adecuados para preservar sus características patrimoniales.
Una vez recuperado, el inmueble tendrá un nuevo uso y parte de sus instalaciones funcionará como museo abierto al público, según explicó la directora del Centro Histórico, Ana Castro.